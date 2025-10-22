FPは日々の家計簿をつけない⁉ お金の達人による「ゆるっと管理術」を大公開
家計簿をつけるのが苦手、家計簿をつけているからといって節約できていないかも...と思っている人必見！ ファイナンシャルプランナーの橋本さんは、日々の家計簿をつける代わりに、1年に1枚の予算表を記入して家計を管理しています。その一部を見せてもらいました。
教えてくれたのは▷ファイナンシャルプランナー 橋本絵美さん
はしもとFPコンサルティングオフィス代表 。2男4女、6人の子どもを育てる大家族ママFP。お片づけプランナーとしても活動中。著書に『子ども6人FPが教える お金が貯まる・使える 紙1枚かんたん家計管理』（日本実業出版社）。
[HEAD]したいことにお金を使うために節約
家計管理は今だけがんばればいい短距離走ではなく、今後も続いていく長距離走です。毎日のことだから食費の上昇が目につきますが、家計全体や、家族の将来のライフプランも踏まえて節約に取り組みましょう。
節約するのは、ムダなところに使わずに、使いたいところに使うためです。そのためには、家計管理の予算表を書いてみることをおすすめします。年間のイベント費などの予算を出しておくことも、気持ちよくお金を使うためには重要です。
■年に1回書けばOKの予算表
毎月の収入と支出、ボーナスなどの収入と年間の支出を記入。月の収支と年間の収支も出せるし、年間貯蓄額も把握できる。家計の全貌が丸ごと分かるシートになっている。
■使うお金は予算化しておけば安心して使える
イベント費や被服費などを年間で予算化して先取りしておく。なんとなく古くなったから、安かったからなどの理由で無計画に買い物をすることを防ぐ。
＊ ＊ ＊
1年の予算表と1カ月ごとの消費をレシートで管理してムダをチェックする方法なら、できそう、やってみたい！そう思えるゆるっと家計管理術でした。
撮影／林 ひろし イラスト／香川尚子 編集協力／生島典子
文＝徳永陽子
