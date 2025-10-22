イルグルム<3690.T>が大幅続伸している。２１日の取引終了後、集計中の２５年９月期連結業績について、売上高が従来予想の４８億円から４９億３０００万円（前の期比３５．６％増）へ、営業利益が２億円から２億７０００万円（同６４．６％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



主にコマース支援事業のＭ＆Ａにより、前期から子会社となったルビー・グループの業績が想定を上回ったことが売上高を押し上げた。また、業務効率化により販売管理費が抑制されたことも寄与した。なお、最終損益は、ルビー・グループ及びトピカに係るのれんなどの減損損失を計上することなどから、１億円の黒字から１億４０００万円の赤字（前の期６８００万円の黒字）へ下方修正した。



出所：MINKABU PRESS