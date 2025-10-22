

「海賊」と呼ばれた、若かりし出光佐三のエピソードを紹介します（写真：yu_photo／PIXTA）

現在、日本有数の石油元売会社として日本経済の屋台骨を支える「出光興産」。ですが、明治44年に日本石油（現・ENEOS）の特約店として出発した当初、その経営はけっして順風満帆なものではなかったといいます。

そんな「出光」を一代で大企業に育て上げた創業者・出光佐三の手腕とはどんなものだったのでしょうか。別冊宝島編集部の『出光佐三 人生と仕事の心得』から一部を抜粋・編集する形で、佐三が「海賊」と呼ばれた若かりし頃のエピソードをご紹介します。

淡路島の資産家による開業資金の提供

独立への思いを胸に、しばらくは従業員わずか3人という零細企業の酒井商会で修業を続けるつもりだった出光佐三だが、独立の機会は予想外に早く訪れることになった。

酒井商会で働き始めて2年目の明治44年（1911）3月、出張のついでに福岡に帰省した佐三は、実家の藍玉問屋が廃業し、家族が赤間の家を引き払っていたことを知ったのである。

化学染料に押されて藍染は完全な衰退産業になっており、そこに親戚の借金の肩代わりまですることになって佐三の実家は立ち行かなくなっていたのだ。

数年前から佐三の学費捻出も厳しい状態だったのだが、この時には母・千代が自らの蓄えを切り崩して仕送りを続け、佐三に心配をかけまいとしていたのである。

すぐにでも事業を興し家族を助けたいと思う佐三だったが、働きだして2年目の若者に独立資金があるはずもない。

周囲が心配するほどに思い悩む日々を送っていた佐三に、これもまた予想外の幸運が舞い込むことになる。淡路島の資産家・日田重太郎が開業資金の提供を申し出てくれたのだ。

苦労の連続だった「機械油（潤滑油）」の販売

日田は佐三より9歳年上で、明治44年（1911）頃は佐三が26歳、日田は35歳。淡路島の資産家の養子で、実家も同じく資産家。佐三は家庭教師として日田家に出入りするうちに日田と懇意になり、雑談中に出光の独立話に進んだ。

佐三の人間性に惚れ込んだ日田は「京都の別荘を売った6000円をもらってくれ」と申し出て「返済不要、利息もとらぬ」という破格の条件で資金提供した。6000円は現在の価値で8000万〜9000万円にもなる大金で、剛毅な申し出に佐三も即答できず、友人を通じての2度目の申し出の際に受けた。

日田は出光の難局にたびたび援助を行い、佐三の終生の恩人となる。

のちの話になるが、昭和32年（1957）、製油所を建設した佐三は、その竣工式に恩人の日田を招待した。日田に、「すべてあなたの御恩のおかげです」と佐三はいった。日田は「あなたの努力と神様のご加護じゃよ」と手を差し出し固い握手を交わした。

その年の夏には軽井沢にある出光の別荘を日田に提供し、昭和37年（1962）に日田が亡くなると、郷里の淡路島での葬儀を、出光の社葬として行い、恩人に報いたのである。

出光商会を立ち上げ、青年実業家としての第一歩を踏みだした佐三は、学生時代からの石油への思いを実現すべく、機械油（潤滑油）の販売に着手した。

ただ機械油はそれほど実入りのいい仕事ではなく、どちらかといえば徐々に衰退する商売だと考えられていた。佐三と商談を進めていた日本石油の支店長は「難しい機械油で成功するなら何をやっても大丈夫だろう。試金石のつもりでやれ」とアドバイスを送っている。実際に事業を始めると、 支店長の言葉通り佐三は大変な苦労をすることになった。

主な商売相手である炭鉱の技師たちは大抵が現場の叩き上げで、佐三のインテリ風な背広姿を見るだけで反感を持った。 佐三も佐三で、袖の下を求めるような相手にはたとえ客であっても「馬鹿」と声を荒らげてしまう。やがて佐三が活路を見出したのは、炭鉱ではなく紡績工場だった。

工場の見学を許された佐三は毎日のように現場に通い詰め、紡績機の前に陣取ってその動きを観察し続けた。使われている油を嗅いだり、時には舐めてみたりと研究する佐三の姿に、やがて機械の仕組みを教えてくれる技師も現れ始めた。

そして佐三は、紡績機の部品ごとに最適化させた潤滑油を調合し、現場に提案したのである。技師長はその熱意に感心し、この紡績工場は出光商会の初めての大口得意先となった。

消費者と生産者をつなぎ、相手の利益を考えモノを配給するべしという神戸高等商業学校時代の恩師・内池廉吉教授の教えが実践された瞬間でもあった。出光商会の事務所には、もう1人の恩師・水島校長の揮毫になる「士魂商才」の四文字が堂々と掲げられていた。

独立から3年目に、単身「軽油の売り込み」へ

当初、出光商会は、日本石油下関支店の機械油を扱う特約店として出発した。だが電気モーターへの切り替えの時代において、機械油の需要は減退。佐三は苦境を強いられた。廃業を覚悟するが、出資者であり、人生の恩人である日田重太郎の叱咤激励もあり、新たに覚悟を決めた。

改めて門司港を見回すと、湾内にぎっしりと漁船が浮かんでいた。それを見た出光佐三は、「これだ！」と心の中で叫んだ。目の前に潜在需要がひしめいていたことに気づいたのだ。

独立から3年目の大正2年（1913）、出光商会は漁船用燃料油の販売という新規事業に着手した。静岡水産試験場が日本で初めての発動機付き漁船での操業を成功させたのが明治38年（1905）。以来漁船は、小型のものも含めて帆船から動力船へという大転換の流れの中にあった。

佐三はこれに目をつけ、油事業の拡大を図ったのである。佐三が商談を持ちかけたのは、下関を拠点に沿海漁業を展開していた大手漁業会社の山神組だった。山神組は現在のニッスイの前身である。

佐三は山神組の船員たちが寝起きする宿舎に転がり込むと、居合わせた漁師たち相手に商品の売り込みを始めた。

「今、漁船の燃料に使われているのは灯油だが、それよりも軽油のほうが燃費がいい。おまけに安い。漁船の燃料に軽油を使ってみないか」

大多数の船員が突然の押しかけ商人を厄介者扱いする中で、佐三の話に興味を持つ者もいた。佐三の講釈を聞いた組員は、軽油を使えば燃費が半分になるため、コスト削減・利益増大につながると判断した。こうして佐三の売る軽油が「試しに」と使われることになった。

軽油は灯油に比べて臭いが強く、機関室の船員からクレームがつくなどいくつかの関門があったが、最大の問題は当時の油業界を縛っていたルールだった。

特約店にはそれぞれに販売担当エリア、つまり"縄張り"があったのだ。そのため、出光が下関ではなく門司に店を構えていることがネックになった。

黙認された佐三の「海賊」稼業

佐三の軽油を使う漁船が増え始めると、出光商会の親会社の日本石油には客をとられた特約店から縄張りを守るように苦情がぶつけられる。だが、佐三は船に軽油を積み込み、漁船が港に着く前に海上で売った。





そして、「陸の上では売りません。海の上なら問題はないでしょう。海の上に下関だ、門司だと境界線でも引いてあるのですか」と押し切った。日本石油側も「それでは出光は海賊だということにしておこう」とそれ以上強くは追及しなかった。

佐三が燃料として目をつけるまで、軽油は役立たずの倉庫の場所取り、厄介者扱いで、そんな軽油の需要を開拓したことは出光商会だけでなく、日本石油やひいては業界全体にとって大きなメリットだったのである。

出光商会が漁師たちから支持されたのは、客の便宜を図る営業努力の賜物だった。日本石油はそうしたことも含めて佐三の「海賊」稼業を黙認したのだった。

結果、出光商会は山神組所属の全漁船をはじめ、下関周辺の動力船の大部分に軽油を販売するまでになったのである。

ややのちの話になるが、大正12年（1923）に出光はそれまでの缶入りの油の販売から、計量器付きの船での海上給油という画期的な販売方法も開発している。船上計量器自体を発明したのも出光商会で、この新しい販売方法は顧客から喜ばれ、その後は各社がこのやり方を採用するようになった。

（別冊宝島編集部）