今季は得点を量産できていない前田。(C)Getty Images

　日本人４選手が所属するスコットランドの名門セルティックは今シーズン、不振に苦しんでいる。

　チャンピオンズリーグでは予選敗退を喫し、４連覇中の国内リーグでも首位ハーツと５ポイント差の２位に甘んじているのだ。

　補強の失敗が指摘されている一方で、前田大然や旗手怜央、カラム・マグレガー、キャメロン・カーター＝ヴィッカーズなど、主力の多くが不調と指摘されている。

　レジェンドOBのクリス・サットンは、『Daily Record』紙のコラムで、主軸たちの復調が必要と訴えた。

「直近で力を示してきた選手たち次第だ。マグレガー、カーター＝ヴィッカーズ、マエダ、スケールズ、ハタテ、ジョンソン。これまでやってきた選手たちだよ」

「彼らはそれぞれの移籍が失敗し、クラブに失望した。だが、１月までは大きな負担を背負わなければならない」
 
　昨季に33ゴールを挙げたエースの前田は、今夏に移籍を志願し、個人合意に達してクラブもあったものの、クラブから退団を許可されなかった事実を明かした。

　元プレミアリーグの得点王でもあるサットン氏は、「移籍の可能性があったのか、移籍するはずだったのかどうかは重要じゃない。少なくとも１月までいることは分かっており、これまでやれることを証明してきたレベルの水準に高める必要がある」と奮起を促した。

　怪我で日本代表を途中離脱し、直近のダンディー戦も欠場した前田。復帰後、調子を上げていけるだろうか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

