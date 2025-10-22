13時の日経平均は16円高の4万9332円、ファストリが34.75円押し上げ 13時の日経平均は16円高の4万9332円、ファストリが34.75円押し上げ

22日13時現在の日経平均株価は前日比16.18円（0.03％）高の4万9332.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1341、値下がりは223、変わらずは47と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を34.75円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が18.18円、トヨタ <7203>が17.51円、東エレク <8035>が15.15円、ホンダ <7267>が13.03円と続く。



マイナス寄与度は193.94円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が107.75円、スクリン <7735>が8.42円、コナミＧ <9766>が8.08円、住友鉱 <5713>が6.18円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は非鉄金属、情報・通信、証券・商品の3業種にとどまっている。値上がり率1位は輸送用機器で、以下、建設、繊維、機械、小売、ガラス・土石と続いている。



※13時0分1秒時点



