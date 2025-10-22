Photo: にしやまあやか

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

サングラスといえば、夏に使うものというイメージが強いかもしれません。でも秋冬の低い太陽光やドライブ中の眩しさ、ウィンタースポーツなどなど、実は一年を通して出番があるんです。

そんなサングラスは、出番が多いからこそ、見た目や軽さ、機能性など押さえておきたい要素も多いもの。その条件を満たすのが、わずか21gのサングラス「ゾルゲサングラス」です。

今回は特別に実物をお借りできたので、かけ心地や印象をレビューしていきます。

鯖江発、シーズンレスに使えるサングラス

Photo: にしやまあやか

今回、お借りした「ゾルゲサングラス」は、メガネのまち鯖江で生まれたアイウェア。眩しさを軽減する偏光、紫外線量によって濃度が変化する調光、そしてUVカット（99%以上）機能が一体となったレンズで、日常からアウトドアまで幅広く活躍してくれます。

そして何よりも、たった21gという軽さを誇ります。実際に持ってみると、軽すぎてサングラスを持っている感覚なんてほとんどないほどでした。

Photo: にしやまあやか

フレームは、サングラスの定番ウェリントン。

スクエアほど強くなくラウンドほど柔らかすぎないこのフレームは、似合う人が多いのだとか。シンプルながらも、5色のカラーレンズからチョイスできるのもポイント。今回はこの中から、服装への馴染みも良さそうなブラウンを使っていきたいと思います。

かけ心地を実際に体感

Photo: にしやまあやか

軽さのおかげもあり、かけ心地は快適です。アジア人の顔に合わせて設計されているおかげか、ネックになりがちな鼻パッドもフィット感がありました。

さすがはアウトドアやスポーツにも適したサングラス。上下左右に首を振ってもズレる感じがないのもうれしいポイントでした。

Photo: にしやまあやか

これをかけて小一時間のドライブへ行ってみます。

偏光機能でフロントガラスからの太陽光を和らげつつも、視界が暗くなりすぎません。信号もはっきり色を認識できます。これなら、普段の移動から遠出まで、安心して使えそうです。

Photo: にしやまあやか

その後も一日かけ続けてみましたが、耳や鼻への負担がほとんどなく、サングラス特有の「そろそろ外したい」というストレスもほぼありませんでした。アイウェアを帰宅まで着けっぱなしでいられたのは初めてかもしれません。

サステナブルな社会に貢献

Photo: にしやまあやか

機能やかけ心地だけでなく、環境への配慮もこのサングラスの大きな魅力です。

実は「ゾルゲサングラス」のフレームには廃棄されたペットボトルを再利用したPET樹脂が使われており、手にするたびにサステナブルな取り組みに参加している感覚を持てます。

表面に再生素材特有の白い小さな粒が混じることがあるそうですが、今回お借りしたサンプルには見当たりませんでした。仮に入っていたとしても、むしろ一点物の証として愛着が持てそうです。

Photo: にしやまあやか

ちなみに、ちょっとハードル高いかな、と思っていたカラーレンズもかけてみたら意外とイケるかも…！ 気分に合わせてかけ変えられるよう複数持っておくのも良さそうでした。

今回のレビューでは触れられなかったポイントもまだまだあります。気になった方はぜひプロジェクトページもチェックしてみてください。下記のリンクからもアクセスいただけます。

Photo: にしやまあやか

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、株式会社いちばんぼしより製品の貸し出しを受けております。