Photo:中川真知子

デジタルイノベーションの総合展 CEATEC。国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）は、3種類の量子コンピューターのモックアップを展示していました。

量子コンピューターといえば、シャンデリア型の超伝導式しか見たことがなかったのですが、今は「中性原子」と「光」のバージョンもあるんですって。

誰もが思い浮かべるのは「 超伝導量子コンピューター」

Photo:中川真知子

量子界の王道である超伝導方式。

これは、極低温（ほぼ−273℃）の世界で電気抵抗がゼロになる「超伝導体」を使い、電流の流れ方の違いで0と1を表現します。

ブースで展示されていたのは、富士通が開発した商用機モデルのモック。現在64量子ビットですが、2030年度には1万ビット級を目指して拡張中です。

メリットは高速かつ安定していること。

デメリット（？ ）は巨大な冷却装置が必要ということ。圧巻の綺麗さではありますが、やっぱり大きいですよね。

キラキラしていて可愛らしい「中性原子量子コンピューター」

Photo:中川真知子

こちらは中性原子方式の量子コンピューター。

レーザーの光で原子をひとつずつつかんで並べるという、まるで「光のピンセット」のような仕組みを使っているそう。

Photo:中川真知子

原子の中の電子が、エネルギーの低い状態にいるときが「0」、高い状態にいるときが「1」。量子の世界だと、その両方の状態を同時に保てるから不思議ですよねぇ。

大注目で期待大の「光量子コンピューター」

Photo:中川真知子

最後は、光方式。

波が0からスタートして上に膨らむサイン波と、波が頂点からスタートして下に向かうコサイン波を使って計算するそう。

最大の特徴は、常温で動くこと。冷却も真空も不要で、しかも消費電力が圧倒的に少ないのがポイントです。

課題は光学レンズの小型化とチップ化ですが、「光の供給スピードを上げるほど計算性能が上がる」ため、物理的に大きくする必要がないという点が新しいそうです。

Photo:中川真知子

なかなか理解が難しい量子コンピューターの世界ですが、視覚的に論理を解釈するのが一番簡単だったのは、この「光量子コンピューター」でした。

どれがいい、ではなくどれもいい

3種類の量子コンピューターは、それぞれ異なる物理法則をベースに、まったく違う方向から「計算の限界」を超えようとしています。

冷却によって安定性を追求する超伝導。

光で原子を操り、柔軟に拡張できる中性原子。

そして、常温で軽やかに動く光量子。

最終的にどれが主流になるかはまだわかりません。

でも、技術者たちの目はすでに「どれが勝つか」ではなく、「どう組み合わせて使うか」へと向かっています。

ちなみに現在、超伝導方式はクラウド経由で誰でも利用できるようになっており、中性原子方式も一部の研究機関や企業向けにオンライン提供が始まっています。利用料金は1ポイント100〜360円ほど。使用時間に応じた課金制です。

量子コンピューターの世界に少しでも触れてみたいなら利用してもいいかもしれません。

Source: 産総研