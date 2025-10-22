歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。大分県のいいちこグランシアターでの公演の様子を写真とともに投稿しました。

氷川さんは、「大分の余韻が残る 大分は想像した以上に熱気が凄かった」と感想を述べています。



【写真を見る】【 氷川きよし 】 「大分は想像した以上に熱気が凄かった」紫と黒の羽毛衣装で魅せたステージ写真を公開





投稿された写真には、紫と黒を基調とした羽毛の装飾が特徴的な華やかな衣装に身を包んだ氷川さんの姿が映っています。ステージでは情熱的に腕を広げながら歌う様子や、笑顔で観客に向けて歌声を届ける姿が捉えられています。







会場では観客がペンライトを振り、色とりどりの光で会場を彩り、氷川さんは、「真心の横断幕もペンライトもうちわもタオルもTシャツもツアーパンフもCDもかざしてくれてありがとう」と感謝の言葉を述べるとともに、「さすがジゴロックやってる町」と大分の地元文化に触れながら「パーモンのノリ最高でした」とパーモン（Party of Monsters）を歌った際の会場の盛り上がりを喜んでいました。







氷川さんは最後に「素晴らしい 楽しかった！嬉しかった！ファンの方と歌で一つになれた最高の良い思い出の1日」とコメントし、充実した公演だったことを伝えています。







この投稿に、「あーステキな衣装ですね Kiinaさぁん最高の笑顔」「私はうちわも横断幕も作れないけれど、ずっと応援します」「KIINA.さんの 笑顔 溢れる お写真から とても伝わって来ました」「美しくてかっこよくて、KIINA.ちゃんの歌に心から感動しました」などの声が寄せられています。



