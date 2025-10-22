常に三色同順を求める男に、あちらの方から近づいてきた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第2試合で、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）がかけたリーチに、守備力に定評がある渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が放銃。残り1枚だった高目を振り込み、萩原が三色同順を成立させるという、衝撃シーンが誕生した。

【映像】萩原ワールド全開！鉄壁雀士からもぎ取った三色同順

萩原といえば、アマチュア時代から三色同順をこよなく愛し、プロ雀士になってからも手牌に種があれば常に意識するほど。近年では軽い仕掛けも増え、雀士としての幅が広がったが、それでもできることなら毎回、三色同順でアガりたいというほどだ。

東2局3本場、萩原に絶好のチャンスが訪れた。配牌にドラの東が対子、両面ターツが3つとスピード、打点ともに優秀な材料をもらうと、1巡目から4索を引いて面子が1つ完成。5巡目に3筒を引き3・4・5筒の面子ができた。さらに8巡目、赤5索を引いたことで、2・3・4索の面子が3・4・赤5索に変化。マンズも三・四万と持っており、いよいよ三色同順の可能性が高まった。

道中、さらに赤5筒まで引いて打点を高めた萩原がテンパイしたのは13巡目。六万を引いて、三・六・九万待ちの三面張に。リーチでも赤2・ドラ2で満貫以上、ツモれば跳満からだけに即リーチと思われた。ところがここで萩原はダマテンを選択。平和がつかないため、これでは三色同順が成立する三万でしか出アガリができない。

視聴者からも困惑の声が次々と寄せられる中、萩原は次巡に8筒を持ってきたところ、これをツモ切りでリーチした。この1巡回しに惑わされたかもしれないのが多井だ。16巡目にテンパイ、萩原の現物である8筒を切り、ドラの東単騎でリーチに出たが、これが純カラという不運。しかも後に三万を引いてしまい河に放つと、萩原からロンの声がかかった。

多井もリーチさえしていなければ、そうは切らないだろう超危険牌の三万。萩原はリーチ・三色同順・赤2・ドラ2の1万2000点（＋1000点）をゲットした。いろいろと想像の外で行われた打牌選択に、ファンは「ド高目」「ハギー大当たり」という声とともに、純カラのリーチで放銃してしまった多井の不運を嘆く声も多かった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

