2児の母・安田美沙子「今朝も5号お米を炊いてます」手料理一挙公開「レパートリーが多くてすごい」「尊敬」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】タレントの安田美沙子が10月22日、自身のInstagramを更新。「最近の料理」を一挙に公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳2児の母タレント、家庭的な手料理
安田は「最近の料理」とつづり、自身の手料理やカフェでの写真を投稿。「次男と作ったバナナケーキ」と、丁寧にカットされたバナナケーキの写真に続き「圧力で牛すじ煮て、とろとろハヤシライス」「実家の味。ピザトースト」「ありもので、うどん」「次男が幼稚園の芋掘りで持って帰って来たさつまいもシチュー」など、ボリューミーで健康的な食卓の様子が並んでいる。また、最後には「ほんとに良く食べる。今朝も5号お米を炊いてます」と続けている。
この投稿には「美味しそうで参考になります」「レパートリーが多くて素敵」「栄養たっぷり」「料理上手な美人ママで憧れます」「忙しいのに尊敬」などの反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
