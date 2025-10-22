桃井かおり「LA庭から収穫」手作り朝食が話題「旅館みたい」「自然派」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】女優の桃井かおりが10月22日、自身のInstagramを更新。庭で収穫したという野菜を使った朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】74歳女優「LA庭から収穫」手作りおかずズラリ
アメリカ・ロサンゼルス在住の桃井。白いお皿にところ狭しと並べられた、バラエティー豊かな野菜の副菜の写真を投稿し「パクチの花の甘酢漬け？茗荷と紫蘇と鰹節？みんなこのLA庭から収穫！山の家の庭から山椒漬け！」と、自宅の庭で採れた野菜を使ったおかずだと説明を添えている。「なんか薬膳つまみで朝粥な〜朝した」とも綴り、おかゆにいろいろな副菜を載せて食べる朝食だったと報告している。
この投稿に、ファンからは「自然派」「自給自足素敵」「健康になりそう」「旅館みたい」「海外でもこのクオリティすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
