山本舞香、夫・マイファスHiroとの“付き合いたてエピソード”明かす「ライブで常に…」【ラブキャッチャージャパン2】
【モデルプレス＝2025/10/22】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第6話が、10月21日より放送された。スタジオMCの山本舞香が、夫・MY FIRST STORYのHiroとの“付き合いたてエピソード”を明かす場面があった。
第6話では、女性メンバーが希望する男性とデートへ出かける場面からスタート。思いを寄せる元アイドル・さくらに選ばれなかったYouTuberのいぶきは、家でひとり待つことに。以前さくらが「前髪がある人が好き」と話していたことを思い出し、いぶきは前髪を作って再びアピールする。スタジオトークでは、いぶきの行動をきっかけに「自分の好みに合わせてくれる男性は好きか」という話に。山本は、夫のHiroについて「付き合いたての頃、前髪を下ろしている人が好きって言ったら、ライブでもずっと下ろしてくれていた」と明かし、スタジオを沸かせた。
番組後半では、今回も参加者の“正体”が明らかに。投票の結果「最も正体を知りたい人」に選ばれたのは起業家・ためくに。思わぬ展開に「え、俺なの？」と本人も困惑。スタジオでは盛山と木村が「これマネー（キャッチャー）の投票うまいな」「誘導が上手い」と、賞金を狙う“マネーキャッチャー”たちの戦略を絶賛した。そして、ついに明かされたためくにの“正体”に、参加者たちは息をのむ展開に。
一方、“マネーキャッチャー”として参加しているえみりは、経営者・まさおに猛アプローチ中。「うららちゃんは正直まさおに気持ちが寄ってます。阻止しないといけない。マネー（キャッチャー）として」と宣言した。さらにその日、まさおとデートしたうららを呼び出したえみりは、「昨日ここ（部屋）にまさおと2人でいたの。『今この旅で一番ドキドキしてる』って言ってた」と告白。続けて「今日デートしたときも、（まさおは）『本当に今めちゃめちゃ迷ってる。うららにも正直に伝える』って言ってた」と明かす。
これを聞いたうららは「（まさおに何も）言われてないし、まさおがどんなに揺れてたとしても、うららって決めてたなら、えみりちゃんにそういうこと言うメリットもないし…怪しくなってきちゃうな」とつぶやいた。
その後、えみりはまさおを呼び出し、個室で親密な時間を過ごす様子が映し出される。まさおは「こんなに純粋な思いをぶつけてくれると思わなかった」と語り、このドロドロな展開に山本は「昼ドラ！？」とツッコミ。さらに、インタビューでえみりは「今日デートして、うららちゃんに気持ちがいってたのを、もう一度こっちに引き寄せられた気がした」と笑みを浮かべた。果たして、この作戦は成功するのか？そして、揺れるうららの思いの行方は？
“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る「ラブキャッチャージャパン2」。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。今回は、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山本舞香、夫・マイファスHiroとの秘話明かす
◆「ラブキャッチャージャパン2」参加者1人の“正体”明らかに
◆「ラブキャッチャージャパン2」
【Not Sponsored 記事】