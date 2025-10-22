【AMERICAN HOLIC】で可愛いの見つけた！ 大人にちょうどいい♡「ふわふわトップス」

ふわふわとした季節感のある素材を取り入れたい秋冬コーデ。大人の着こなしに取り入れるなら、デザインもカラーも上品なものを選びたいところです。そんな理想にマッチするトップスを【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で発見！ シンプルなワンツーコーデでもあたたかみを醸し出せておしゃれに決まりそうです。

ほんのり透け感が大人っぽい！ モヘヤ風トップス

【AMERICAN HOLIC】「モヘヤ風シアー半袖ニットトップス」\3,139（税込・セール価格）

ふわふわのモヘヤ風素材がコーデのアクセントになるトップス。ほんのりと透け感があり、カジュアルながらも大人っぽい雰囲気が漂います。ブラウン・ネイビー・アイボリー・ラベンダーという上品な4色展開。ナロースカートと合わせたきれいめスタイルや、ジーンズとのカジュアルなコーデなど、さまざまな着回しを楽しめそうです。

ボリューミーなシルエットで華やかに秋ムードを演出

【AMERICAN HOLIC】「シャギーニットプルオーバー」\2,991（税込）

毛足の長いシャギー素材とゆとりのあるシルエットで、コーデに華やぎを与えてくれそうなトップス。シンプルなワンツーコーデもサマになり、忙しい大人女性の強い味方になってくれそう。ボディラインを拾いにくく、こなれ見えしながら体型カバーも期待できます。カラーは、グレイッシュベージュ・チャコールグレー・ライトグレー・アイボリー・ライラックと、落ち着いた雰囲気の5色をラインナップ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M