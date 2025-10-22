はいだしょうこ まさかの“踊るヒット賞”受賞に感謝「あたたかいメンバーに助けられました」
歌手でタレントのはいだしょうこが、22日に自身のインスタグラムを更新。前日夜に放送された『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）でのまさかの「踊るヒット賞」受賞を振り返った。
【写真】40歳と思えない！ はいだしょうこがかわいい！
はいだは「本日OAだった、日本テレビ『踊る！さんま御殿！』を観てくださった方、ありがとうございました」と視聴者への感謝を述べ、「わたしはまだ、観られてないのですがお友達から、『踊るヒット賞』に選ばれていたと、
連絡がありました ありがとうございます！！」と報告。「お話の内容とかではなくて 緊張で、お話してる時に気管が変になっちゃった所で頂いたそうです」とまさかの受賞理由も明かした。
この日の放送ではいだは、「レア名字vsメジャー名字 あなたの名前得する？損する？」というテーマで、本名が「拝田」という“レア名字”側として出演していた。番組ではいだは軽妙に自身の名字の珍しさについて話していたのだが、突然せきこんでしまい、スタジオは爆笑。司会の明石家さんまも崩れ落ちる中、はいだは「痰がからんじゃって（笑）」と恥ずかしそうに笑顔を見せていた。
当時を振り返ったはいだは「自分でも何が起きたのか、びっくりしましたが 話すのが苦手な私は、トーク番組中は毎回そうなってもおかしくないくらいに、緊張しています また、そんなお話もどこかでできたらと」と、トーク番組での緊張を明かし、「今回、思いがけず素敵な賞を いただけてとても嬉しいです あたたかいメンバーに助けられました」と共演者への感謝もつづった。
■はいだしょうこ
1979年3月25日生まれ。東京都出身。小学生の頃に「全国童謡コンクール」でグランプリを受賞。宝塚音楽学校を経て、1998年に宝塚歌劇団に入団し、“千琴ひめか”の芸名で主に娘役として活躍した。2002年秋に退団すると、2003年4月に『おかあさんといっしょ』の第19代目うたのおねえさんに就任。芸名を本名のひらがな表記に改めて、2008年3月28日まで出演した。以降も歌手、女優、タレントとして活躍中。
引用：「はいだしょうこ」インスタグラム（@haida_shoko）
【写真】40歳と思えない！ はいだしょうこがかわいい！
はいだは「本日OAだった、日本テレビ『踊る！さんま御殿！』を観てくださった方、ありがとうございました」と視聴者への感謝を述べ、「わたしはまだ、観られてないのですがお友達から、『踊るヒット賞』に選ばれていたと、
連絡がありました ありがとうございます！！」と報告。「お話の内容とかではなくて 緊張で、お話してる時に気管が変になっちゃった所で頂いたそうです」とまさかの受賞理由も明かした。
当時を振り返ったはいだは「自分でも何が起きたのか、びっくりしましたが 話すのが苦手な私は、トーク番組中は毎回そうなってもおかしくないくらいに、緊張しています また、そんなお話もどこかでできたらと」と、トーク番組での緊張を明かし、「今回、思いがけず素敵な賞を いただけてとても嬉しいです あたたかいメンバーに助けられました」と共演者への感謝もつづった。
■はいだしょうこ
1979年3月25日生まれ。東京都出身。小学生の頃に「全国童謡コンクール」でグランプリを受賞。宝塚音楽学校を経て、1998年に宝塚歌劇団に入団し、“千琴ひめか”の芸名で主に娘役として活躍した。2002年秋に退団すると、2003年4月に『おかあさんといっしょ』の第19代目うたのおねえさんに就任。芸名を本名のひらがな表記に改めて、2008年3月28日まで出演した。以降も歌手、女優、タレントとして活躍中。
引用：「はいだしょうこ」インスタグラム（@haida_shoko）