全国各地のあらゆる"肉"グルメ約70店舗が集結！第2回 全肉祭 in 出雲

「第2回 全肉祭 in 出雲」として、2025年11月1日(土)から11月3日(月・祝)までの3日間、出雲だんだん広場で開催されます。

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉まで、全国各地のあらゆる”肉”グルメ約70店舗が集結する、西日本最大級のイベントです。

Gi-FACTORY 大型野外グルメイベント「第2回 全肉祭 in 出雲」

和歌山、徳島、大阪、広島などで開催され、人気を博している大型野外グルメイベント『全肉祭』

2025年も出雲市での開催が決定しました！

畜産肉料理、魚肉、果肉など、あらゆる肉をテーマにした美食が全国から集まります。

第2回 全肉祭 in 出雲 開催概要

会場：出雲だんだん広場(島根県出雲市今市町)

日程：2025年11月1日(土)〜11月3日(月・祝)

時間：10:00〜21:00

店舗数：約70店舗

全肉祭とは？

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考。

各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。

3日間通っても楽しみ尽くせないボリューム！

会場には約70店舗が出店し、総メニュー数は200アイテム以上！？

3日間では絶対に食べきることができないほどの、圧巻のグルメラインナップです。

グルメ出店のほか、企業ブースによる無料体験やサンプリングも実施予定。

大好評のワイン試飲コーナーも用意されます！

お子様連れでも楽しめるよう、大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも設置されます。

ステージ企画も充実！

会場では観覧無料のステージ企画も開催！

アイドルによる生ライブや、スペシャルゲストとしてMEGARYUのMEGAHORNさんの出演も決定しています！

朝から晩までたっぷり楽しめる3日間です☆

夜には、迫力満点のファイヤーパフォーマンス集団「幻火」によるパフォーマンスも予定されており、必見です！

全国から絶品肉グルメが集結し、大人も子供も楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

食欲の秋を満たす、熱気あふれる3日間となりそうです。

最新情報は公式Instagram(@zennikusai)でチェックしてください。

島根県出雲市の出雲だんだん広場で開催される「第2回 全肉祭 in 出雲」の紹介でした。

