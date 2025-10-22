やさしくてあたたかい世界観！クイーンズスクエア横浜クリスマス2025 ×『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 キラキラたからものクリスマス

クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2025年11月6日(木)から12月25日(木)まで、「クイーンズスクエア横浜クリスマス2025」を開催します。

2025年はサンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーション！

2025年10月31日(金)公開の『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』と連動した、やさしくてあたたかい世界観のクリスマス空間が広がります☆

クイーンズスクエア横浜クリスマス2025 ×『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 キラキラたからものクリスマス

開催期間：2025年11月6日(木)〜12月25日(木)

※キャラクター装飾は12月25日まで。一部イルミネーションは2026年2月28日まで。

会場：クイーンズスクエア横浜(横浜市西区みなとみらい2-3)

主催：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

クイーンズスクエア横浜のクリスマスが、2025年は『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』とコラボレーション！

“きらきらと輝く、心に残るあなただけの宝物”になるよう、メッセージを込めた演出が届けられます。

仲間と過ごす時間がきっと宝物になる、そんな心ときめくクリスマスを楽しめます。

キラキラたからものクリスマスツリー

場所：クイーンズスクエア横浜 2階 クイーンモール(パシフィコ横浜側)

イルミネーション点灯期間：2025年11月6日(木)〜12月25日(木)

イルミネーション点灯時間：11:00〜23:00 ※11月6日(木)は点灯式後から点灯予定

ショータイム：1日6回、約5分間(16:00／17:00／18:00／19:00／20:00／21:00)

楽曲：木村カエラ「君の傘」(ELA／Victor Entertainment)

ツリーの規模：高さ 約7m70cm

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の世界観を表現した、限定のスペシャルデザインツリーが登場！

高さ約7.7mのツリーには、「すみっコ」たちはもちろん、「おうじ」や「おつきのコ」、空の王国をイメージしたモチーフが散りばめられ、物語の世界へと誘います。

定時には恒例の「音と光のショータイム」を開催！

音楽は、映画の主題歌である木村カエラさんの「君の傘」が響き渡り、幻想的なひとときを演出します。

キラキラたからものクリスマスツリー 点灯式

開催日時：2025年11月6日(木) 17:00〜18:00(予定)

開催場所：クイーンズスクエア横浜クイーンモール2階 (パシフィコ横浜側)

スペシャルゲスト：「とんかつ」「しろくま」

※点灯式の観覧には「観覧チケット」が必要です。チケットは当日14:30よりツリー付近で先着順に配布(なくなり次第終了)。

※キャラクターとの触れ合いやグリーティングの予定はありません。

クリスマスイルミネーションのスタートを飾る点灯式を開催！

スペシャルゲストとして、「すみっコぐらし」から「とんかつ」と「しろくま」が登場します☆

点灯の瞬間を一緒に迎えられます。

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』

公開日：2025年10月31日(金) 全国ロードショー

ナレーション：井ノ原快彦 本上まなみ

主題歌：木村カエラ「君の傘」(ELA／Victor Entertainment)

原作：サンエックス

アニメーション制作：ファンワークス

配給：アスミック・エース

大ひっとシリーズ『映画 すみっコぐらし』の最新作！

雨が続くある日、空から落ちてきた空の王国の〈おうじ〉と〈おつきのコ〉と出会った「すみっコ」たち。

水不足の王国を救うため、雲の上の大冒険に出発する物語です。

シリーズ史上もっとも【あげあげ】！？な冒険が繰り広げられます。

主題歌 木村カエラ「君の傘」

映画の主題歌は、木村カエラさんが本作のために書き下ろした楽曲「君の傘」

木村カエラさんの持つカラフルポップでエモーショナルな世界観が、映画の冒険のワクワク感と重なります。

作詞は木村カエラさん、作曲・編曲は蔦谷好位置さんが担当。

新キャラクター「おうじ」と「おつきのコ」、そして「とんかつ」と「えびふらいのしっぽ」という2組の「ふたりのコ」の関係性や成長を予感させるリリックと、壮大でどこか切ないサウンドが物語を彩ります。

オリジナルフォトスポット＆ステップライト

クリスマスツリー前には、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の世界観を凝縮したフォトスポットが登場！

「おうじ」や「おつきのコ」、そして「すみっコ」たちと一緒に、ここでしか撮れない特別な一枚を撮影できます。

さらに、ツリーの足元には、踏むと光と音が反応するステップライトを設置！

中央部分を踏むと色とりどりの光が変化し音が鳴る仕掛けで、まるで映画の世界に入り込んだような体験が楽しめます。

すみっコぐらし重ねおしスタンプラリー

全体期間：2025年12月12日(金)〜12月18日(木) 各日11:00〜20:00

特典付期間：2025年12月12日(金)〜12月14日(日) 各日11:00〜17:00

開催場所：クイーンズスクエア横浜・みなとみらい東急スクエア 館内対象ポイント各所

内容：館内5か所を巡ってスタンプを重ね押しすると、「すみっコぐらし」のイラストが完成するスタンプラリー。

※特典付期間中は、完成した台紙を受付(クイーンズスクエア横浜 2階 クリスマスツリー付近)へ持参すると、各日先着100名にオリジナルグッズをプレゼント。

※スタンプラリー台紙は各スタンプポイントまたは受付で配布。

連携イベントとして、映画オリジナルスタンプラリーも実施されます。

館内を巡りながらスタンプを集めて、「すみっコぐらしクリスマスカード」を完成させましょう！

特典付期間にはオリジナルグッズのプレゼントもあります☆

館内各所のイルミネーション

イルミネーション点灯期間：2025年11月6日(木)〜2026年2月28日(土)

イルミネーション点灯時間：16:00〜24:00 ※場所により一部異なる場合あり

※キャラクター装飾は2025年12月25日まで

クリスマスツリーだけでなく、館内各所のイルミネーションも『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』とコラボレーション！

空の王国をイメージした装飾や、「すみっコ」たちのモチーフが館内の“すみっこ”にも散りばめられ、物語のきらめきが広がります。

この冬はクイーンズスクエア横浜で、「すみっコ」たちと一緒に心あたたまる“たからもの”のようなひとときを！

映画の世界観に浸れる、やさしくてキラキラしたクリスマスをぜひ体験してください。

クイーンズスクエア横浜で開催される「クイーンズスクエア横浜クリスマス2025 ×『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 キラキラたからものクリスマス」の紹介でした。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)2025 日本すみっコぐらし協会映画部

