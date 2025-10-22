日本ハムは２２日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で石川直也投手、福田俊投手、育成の山本晃大投手、平田大樹外野手の４選手に来季契約を結ばないことを通達した。

山形中央から１４年のドラフト４位で入団した石川は、１８年に５２登板で１８ホールド、１９セーブ、防御率２・５９でブレイク。１９年には６０登板を果たした。身長１９２センチから投げ下ろす最速１５６キロとフォークを武器に、栗山政権のプルペン陣を支えた。

２０年８月に右肘のトミー・ジョン手術を受けてからは、自慢の直球が鳴りを潜め、２４年から２年連続で１軍登板がなかった。「今年の成績も含め覚悟はしていた。しょうがないと思います。１１年間ユニホームを着させてもらったので感謝しかない」と球団に感謝した。今後は、「やりきったとは思っていない。現役を続けられる限りはやりたい」と、現役続行を希望し、１１月１２日に開催されるトライアウトに向け調整を続ける。

星槎道都大から１８年のドラフト７位で入団した福田は、２２年の最終登板から３３試合連続無失点を継続中だったが、今季は１軍登板なし。「多少覚悟していた部分はあったので受け入れました」。キャンプから６月頃まで原因不明の神経痛に悩まされた。「いろんな治療をしてもらったんですけど、一気に良くなることはなかった。２か月くらいボール投げられなかった。感覚だったり出力が戻ってこなかった」と振り返った。シーズン終盤は２軍でも登板し、「今は何ともない」と現役続行を目指し、トライアウトに向け、調整を進める。

山本晃は「育成で入団して鎌ケ谷で３年間取り組んできました。プロとしてイメージされる華やかな野球人生ではなかったですけど、ファンの皆さんや友人、家族が暑い中でも来て声をかけてもらったことは、僕の中では幸せでした。本当に感謝の気持ちしかありません。ありがとうございました」。

平田は、「２年という短い間でしたが、いい経験を積むことができました。この経験を今後の人生につなげていけるようにしたいです。ファンの皆さま、応援していただき、本当にありがとうございました」とコメントした。