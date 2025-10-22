ラグジュアリー体験やシェアディナーも！リーベルホテル大阪 開業6周年記念 特別プラン

大阪市此花区にあるリーベルホテル大阪が、2025年11月13日(木)にホテル開業6周年を迎えます。

2025年10月22日(水)より6周年を記念した期間限定の特別プランが販売されます！

ホテルステイを存分に楽しめる特典付き宿泊プランや、ディナーの特別価格販売など、記念の年を彩る企画が用意されています。

リーベルホテル大阪 開業6周年記念 特別プラン

2025年11月13日に開業6周年を迎えるリーベルホテル大阪。

“6”にちなんだ特別な宿泊プランやディナー、プレゼントキャンペーンなどが実施されます。

上質な空間と心を尽くしたおもてなしで、特別なひとときを提供されます☆

【開業6周年記念】室数限定！ペアで6万円特別プラン

販売期間：2025年10月22日(水)〜11月30日(日)

宿泊期間：2025年11月1日(土)〜2026年3月31日(火)

料金：30,000円 (1名様あたり)

特典：

(1)ラグジュアリーフロア グレイスキングルーム または グレイスツインルームご宿泊

(2)1F「Cafe＆Bar LIBER」でのご夕食 (ステーキディナーコース「セゾン」)

(3)3F「Dining BRICKSIDE」でのご朝食(ビュッフェスタイル)

予約ページ： https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7OFP&c1=89320&c2=001

※室数限定、売り切れ次第販売終了

※除外日あり

海外セレブリティをイメージしたラグジュアリーフロアのお部屋「グレイス」での宿泊プランです！

レストランでのステーキディナーコースと、人気の朝食ビュッフェが付いて、ペアで6万円(1名あたり3万円)という室数限定の特別価格で提供されます。

【開業6周年記念】6つの特典付き アニバーサリープラン

販売期間：2025年10月22日(水)〜11月30日(日)

宿泊期間：2025年11月1日(土)〜2026年3月31日(火)

料金：【朝食付き】12,500円〜 (1名様あたり) / 【素泊まり】8,500円〜 (1名様あたり)

特典：

(1)高層階のお部屋確約 (スタンダードツインルームまたはスーペリアツインルーム)

(2)レイトチェックアウト(12:00まで)

(3)Dining BRICKSIDE 10％OFFチケット

(4)RIVERSIDE SPAご利用券(チェックアウト後)

(5)館内ご利用券500円分(1名様あたり)

(6)1F「Cafe＆Bar LIBER」ジェラート引換券

予約ページ：

【朝食付き】https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7OFL&c1=89320&c2=001

【素泊まり】https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7OF8&c1=89320&c2=001

※除外日あり

ホテルステイを存分に楽しめる6つの特典が付いたスペシャルプランです！

高層階のお部屋が確約され、レイトチェックアウトでゆっくり滞在できます。

レストラン割引やスパ利用券、館内利用券、ジェラート引換券まで付いた、お得感満載の内容です☆

「コモンテーブルプレート」6周年記念特別価格

販売場所：1F「Cafe＆Bar LIBER」

販売期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日)

料金：6,600円 (1名様あたり、ワンドリンク付)

内容：シェフおすすめ前菜5種／本日のポタージュ／シーザーサラダ／ペンネアラビアータ／チキンの塩麹マリネと神戸ポークのロースト 温野菜添え

予約ページ： https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-cafebar/reserve?menu_lists=68eb18f23c734508dae3ed6f

※特別価格での販売は数量限定

※通常価格は7,400円

※ご予約は2名様より、同一グループ内で同一プランにて承ります。

彩りも味わいもシェアして楽しむ、リーベルの新スタイルディナー「コモンテーブルプレート」

前菜からメイン料理まで、シェフこだわりの料理を大皿に盛り付け、家族や友人と語らいながら楽しめます。

6周年を記念し、11月中はワンドリンク付きで通常価格よりお得な6,600円で提供されます！

オプションで国産牛ステーキやデザートも追加可能です。

公式Instagram 6周年キャンペーン

配信日：2025年11月1日(土)

プレゼント内容：ラグジュアリーフロア ペア宿泊券 (抽選で3組6名様)

(スイートルーム エレガント、グレイスキングルーム、モードツインルームのいずれか)

宿泊期間：2025年12月1日(月)〜2026年3月31日(火) ※除外日あり

公式Instagram： https://www.instagram.com/liber_hotel

リーベルホテル公式Instagramにて、ペア宿泊券が当たるプレゼントキャンペーンが実施予定です。

11月1日(土)に配信されるキャンペーン投稿をチェックして応募すると、抽選でスイートルームを含む14階ラグジュアリーフロアのお部屋に泊まれるチャンス！

リーベルホテル大阪の開業6周年を記念した、魅力的なプランやキャンペーンが目白押し！

お得な価格でラグジュアリーな滞在を楽しんだり、特典満載のプランでホテルステイを満喫したり、特別なディナーを味わったり。

この機会に、リーベルホテル大阪で素敵な思い出を作ってみてはいかがでしょうか☆

リーベルホテル大阪の開業6周年記念 特別プランの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ラグジュアリー体験やシェアディナーも！リーベルホテル大阪 開業6周年記念 特別プラン appeared first on Dtimes.