巨人・坂本勇人内野手が２２日、セ・リーグ９、１０月度の「スカパー！サヨナラ賞」を受賞した。９月１３日の阪神戦（東京ドーム）の９回１死二、三塁の場面で、代打で出場して逆転サヨナラ２点打。自身４度目の選出となり、「たくさん選んでいただいて、普段の練習を頑張って良かったなと思います」と声を弾ませた。

シーズン最後の伝統の一戦で劇的な勝利。「阪神巨人戦の最終戦で、すごくいい緊張感の中でいい場面で打てて良かった」と胸を張った。

今季は６２試合に出場して、打率２割８厘、３本塁打、２２打点。夏場以降は代打の切り札として抜群の存在感を発揮した。代打での臨み方について「開き直って打席に入っている。開き直って３回振ってやろうと思って代打でいっているので、それがいい結果につながったのかな」と明かした。

背番号６が出場して打席に入ると割れんばかりの大歓声が注がれる。その声援を力に変えて結果を残していく決意だ。「代打で出ることがほとんどで、東京ドームでの大歓声はありがたいですし、もっともっと期待に応えられるようにやっていきたい」と力を込めた。