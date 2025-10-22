俳優の鈴木福が２２日、都内で「全国統一 セルフケア検定公開記念イベント」に出席した。

医薬品を手がける「第一三共」が健康のためのセルフケアを啓発するイベント。現役高校生と「セルフケア検定対決」に取り組んだ福は全問正解し「負けなくて良かったです」と胸をなで下ろした。

同じく高校生も全問正解し、福と対決した感想について問われると「マルマルモリモリしていた福君がこんなに大きく成長していてびっくりしました」とイジる場面も。２年前に高校を卒業している福は「自分よりも年下ですよね？ （『マル・マル・モリ・モリ！』が流行した当時）多分２歳とか３歳ですよね？」と驚いた顔を見せると、再び高校生から「これからもどんどん成長してください」とイジられ、苦笑いした。

自身が高校生のときの生活について「仕事と学校といろいろとやってたなという印象です。コロナ禍だったので余計に体のことは気を使っていたなと思います」と回想。健康に対する意識について「今振り返ると全然何も考えてなかった」としつつ「小さいことから続けてきた手洗いうがいとは精いっぱいやってましたね。元々野球が好きなのもあって体も動かしてました」と明かしていた。