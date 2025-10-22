ラグビー日本代表が25日(土)、ワールドカップで2度の優勝を誇る強豪オーストラリア代表に挑みます。

その大一番に向けて、「超速ラグビー」の要、スクラムハーフの藤原忍選手がオーストラリア代表の印象と意気込みを語りました。

「もうフィジカル。フォワードで寄ったところのスペースにバックスが攻めるみたいな。あとはキックを使いながらエリアを取ってくる印象」

「フィジー戦で課題が出たことをまず修正しつつ、自分たちもアタックが持ち味なんで、そこは出していきたい。個人的には、しっかり裏のスペースあったらどんどん狙っていきたいし、キックも上手に使いながらエリアマネジメントしながら賢く攻撃していきたい」

その藤原選手は、共に「超速ラグビー」を支えるスタンドオフの李承信選手との関係性について、「代表合宿で部屋が一緒になること多いんで、対戦相手の試合を一緒に見て、『こうなったらどうしようか』とかコミュニケーションをすごい取ってます。(李選手は)ゴミを拾ったりとか、すごい練習も真面目。オンオフをしっかりしてる」

日本代表で共に試合を重ねる中でコンビネーションも深まっているといいます。

「お互いどういうラグビーをしてるのか分かってきた。試合中のコミュニケーションも明確になってきてます」

「(李選手は)しっかりフォワードをオーガナイズできてますし、バックスもすごい動かせてる。スペースも見えてる。僕が助かってるのは、すごい声でリードしてくれてること。僕は目の前のフォワードを動かしながら裏のスペース見ますけど、承信がいいコールかけてくれるから不安なくアタックができてる」

スクラムハーフ・藤原選手とスタンドオフ・李選手のコンビネーションも注目されるオーストラリア代表との一戦は、25日(土)東京・国立競技場で午後2時50分キックオフです。