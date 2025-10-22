ジャーナリストの須田慎一郎氏（64）が22日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。21日に発足した高市内閣について見解を示した。

この日は「政治経済日本シリーズ 物価と税金は下がるのか」をテーマに、須田氏のほか、前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員らをゲストに迎えて放送した。

高市内閣は、総裁選で戦った茂木敏充氏を外相、小泉進次郎氏を防衛相、林芳正氏を総務相に据えるなど、「全員に働いてもらう」と高市氏が宣言した通りの“全員野球”的な顔ぶれになった。一方で、多数の起用を目指した女性閣僚は、片山さつき財務相、小野田紀美経済安保担当相の2人に留まり、過去最多だった小泉純一郎内閣の5人には遠く及ばなかった。

垣花正アナウンサーが「小野田紀美さんはキャラクターとしてはどんな方なんですか？」と初入閣となる小野田氏について質問すると、須田氏は「今回の総裁選の高市選対のキャプテン。陣頭指揮をとって元気いっぱいですからね。で、そしてもう1つが1本筋が通った人なんですよ。公明党・創価学会がどうのこうのというよりも、やはり自民党の国会議員って公明党・創価学会の支援を受けて、だいたい1選挙区で1万票から2万票、その支援を受けることで、当選を確実にされている方って結構いる。ところが小野田紀美さんはそれを断って（出ている）。ですから公明党や創価学会に対しても、厳しい物言いで知られる。そういった点で言うと、保守派を貫こうとすると、やっぱりどうしても公明党などに配慮する傾向があったんだけれども、そんなことは歯牙にもかけずに保守一本」と説明した。

泉氏も「選挙強いんですよ。しかも、公明党の力を借りて通る方が多い中で、公明党に推薦の依頼もせずに、それで圧勝する。象徴的な方ですね。公明党からすると、この人事は思うところがあるかもしれませんね」と指摘した。