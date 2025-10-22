Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、“裏のミセス”に言及「……え？と驚くと思います」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、11日に行われたJ-WAVEのイベント「J-WAVE SELECTION LAWSON SEEDS OF CREATION」公開収録に登場した。この模様は、11月23日午後10時から特別番組としてオンエアされる。
【画像】大歓声が起こったステージ上のミセス3人（別カット）
ローソンで行われた「アプリでたまるよスタンプ」キャンペーンで当選した約200人を招いて実施された同イベントは、2月に続いて2度目の開催となる。
開演前から興奮した雰囲気が漂う場内。ナビゲーターのサッシャに続いて3人が登場すると、歓声と盛大な拍手が起きた。
この日を楽しみにしていたJAM'S（Mrs. GREEN APPLEのファンの愛称）を前に、藤澤が「皆さん楽しんでますかー！」と投げかけると、客席から大きな声と腕が上がった。
Mrs. GREEN APPLE は、デビュー10周年を迎えた2025年を「MGA MAGICAL 10 YEARS」と称して、さまざまなプロジェクトを発表してきた。それにちなんで、今回のイベントは約半年間の振り返りや、10月以降に控えているプロジェクトの話を中心に展開した。
まずは、6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』の話題からスタート。“ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー”はどんな想いで生まれたのだろうか？ 大森は「チャートやランキングは優劣や勝ち負けに見えると同時に、それが我々アーティストの指標やモチベーションにも繋がることもある。でも、そういうことを１年に１回くらい忘れて、綺麗事でもいいから、文字通りの“音楽”を体現できる場所を作りたかった」と開催に対する意図を伝えるとともに、来年6月10日、11日に同じくKアリーナ横浜で開催される同イベントへの意欲を口にした。
その後、7月8日に発売されたアニバーサリーベストアルバム『10』について、藤澤さんにとっての特別な一曲はありますか？との問いに藤澤は「フェーズ２が開幕するときの楽曲、ニュー・マイ・ノーマル」と回答。「この曲を聞くたびに、初心に帰れるというか、気持ちを届けること、音楽を届けることって有難いことだなと思う」と語った。
続いて、7月26日、27日に神奈川・山下ふ頭特設会場で行われ、2日間で約10万人を動員したデビュー10周年記念ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』（読み：フィヨルド）に関する舞台裏のエピソードを聞かれた若井は、「本番直前に気合い入れてストレッチをしていたのに、（ステージに上がる）本当に直前の直前、他のものに気を取られてスタッフからの声掛けに気付かず、ステージに上がるタイミングが少し遅れてしまった」と打ち明けて、会場に和やかな空気が流れた。
後半は、ローソンとのコラボキャンペーンの話へ。7月に発売されたコラボ・スイーツにはメンバーの意見が大きく反映されているそうで、大森は「みんなで『こうなったらいいよね』と理想を話していたら、ローソンさんが深い愛情で応えてくれました」と嬉しそうに話した。中でも、３人のお気に入りは「MGAスペシャルミックスサンド」だという。また、「まるでメロンパンみたいなシュー」「もち食感ロール」の食感の良さも絶賛した。
終盤では、今後控えているプロジェクトの話題に。10月25日から開催される、5大ドーム・ツアー『BABEL no TOH』について「絶賛リハーサル中です」と明かし、若井と藤澤は「ネタバレできないけど、セットリストを見て驚きました」と、これまでとは違うステージになることを予感させた。
ほかにも、11月28日から全国の映画館で同時上映予定のドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』について、大森は「『FJORD』が表のミセスだとすれば、『ORIGIN』は裏のミセス。特に、ドキュメンタリーに関しては『……え？』と驚くと思います」と期待を煽った。
