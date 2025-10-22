カナダのスポーツ専門テレビ局「TSN（The Sports network）」は21日（日本時間22日）、ブルージェイズが32年ぶりのワールドシリーズ（WS）進出を決めた20日（同21日）のア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦の国内視聴者数が過去最高の平均600万人を記録したと発表した。同局の過去最高は、2015年のロイヤルズとのALCS第6戦で平均510万人だった。

最高瞬間視聴者数は試合が終了した現地午後11時頃（日本時間21日正午）の830万人。試合前番組から平均190万人が視聴し、試合後も平均280万人が視聴を続け、選手たちのシャンパンファイトを見届けたという。TSNによれば、第7戦はこちらも過去最高となるのべ1180万人のカナダ国民が視聴。カナダの24年の総人口は約4129万人で、国民の約28.57パーセントが試合を見たことになる。

マリナーズとのACLS第7戦は1―3で迎えた7回、スプリンガーの3ランでブルージェイズが逆転。先発も中継ぎとして投入する投手リレーから、最後は抑えのホフマンが3者連続三振で締めくくり、4勝3敗で1993年以来のWS進出を決めた。ナ・リーグ覇者ドジャースとのWSは24日（同25日）に地元トロントで第1戦が行われる。