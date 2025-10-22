Re:nameが、新曲「愛はきっとLonely」を本日10月22日に配信リリースした。

本楽曲は、9月23日に出演した『TOKYO CALLING』で初披露した、疾走感のあるロックチューン。高木一成（Vo）が作曲、ヤマケン（Dr）が作詞を担当している。

また、本楽曲のリリースを記念して、一般募集した“愛”の写真を使ったMVの制作も発表。「恋、友情、家族、ペット・・・何でもOK！カメラもスマホも問いません！あなたにとっての“愛”を教えてください」というメッセージとともに、バンドの公式Instagram、公式X（旧Twitter）のDMにて写真の募集を開始している。

さらに、2026年の結成10年に向けた“SIXTEEN + TEN”プロジェクトのツーマンライブシリーズの会場も発表。2026年1月24日に大阪 ESAKA MUSE、2月13日に東京 渋谷WWWでの開催となり、本日よりチケットの先行受付もスタートした。

・Re:name コメント

新曲『愛はきっとLonely』のMVに、皆さんの“愛”の写真を使いたいと思っています。恋、友情、家族、ペット・・・何でもOK！カメラもスマホも問いません！あなたにとっての“愛”を教えてください。Instagram、XのDMにて、只今から大募集！10月31日までの期間、たくさんのご応募お待ちしております。一緒に素敵なMVを作りましょう。（Re:name）

（文＝リアルサウンド編集部）