山形県山形市によりますと、22日の午前9時40分ごろ、山形市長苗代でクマ足跡が確認されたということです。

【写真を見る】【地図あり】山形市長苗代でクマ足跡 あかねヶ丘陸上競技場近く

■目撃か所

■今週の山形市内の目撃など（けさの案件のぞく）

10月22日（水曜） 午前7時50分頃 蔵王山田地内の山林にてクマ1頭を目撃

10月22日（水曜） 午前8時16分頃 大字高沢地内の路上にてクマ1頭を目撃

10月21日（火曜） 午後2時30分頃 大字上東山地内の山林にてクマ1頭を目撃

10月21日（火曜） 午後3時00分頃 大字山寺地内の住宅敷地にてクマによるカキの枝折れと食害を確認

10月21日（火曜） 午前8時30分頃 大字土坂地内の林道にてクマ1頭を目撃

10月19日（日曜） 午前10時30分頃 大字中桜田地内の農地にてクマのような動物1頭を目撃

10月20日（月曜） 午後8時25分頃 大字松原地内の雑種地にてクマ1頭を目撃

10月20日（月曜） 午前6時30分頃 大字平清水地内の山林にてクマのような動物1頭を目撃

10月20日（月曜） 午前8時10分頃 大字八森地内の山林にてクマ1頭を目撃

10月20日（月曜） 午前6時10分頃 大字下東山地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

10月19日（日曜） 午後9時00分頃 大字中桜田地内の路上にてクマ1頭を目撃

10月19日（日曜） 午前8時30分頃 大字土坂地内の沼辺にてクマ1頭を目撃

10月19日（日曜） 午前7時00分頃 大字芳沢地内の山林にてクマ1頭を目撃