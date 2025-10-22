i-dle・ミヨン、赤く艶やかに染まる…しっとりとした質感の新ソロALコンセプトフォト公開

ガールズグループi-dleのメンバー、ミヨンがソロカムバックを控え、洗練された変身を予告した。

10月22日、所属事務所CUBEエンターテインメントは、i-dleの公式SNSを通じて、ミヨンの2ndソロミニアルバム『MY, Lover』の最初のジャケットコンセプトフォトを公開し、期待感を一層高めた。

ミヨンは、ジャケットコンセプトフォトで赤い背景で赤く染まった指先と頬で溶け落ちるアイスクリームを見つめたり、溶けかけている椅子に寄りかかったりして都会的な魅力を伝えた。一方、青い背景にいるミヨンはカタツムリを額と手のひらのうえに乗せて、清楚でありながらも神秘的な雰囲気を醸し出した。

（写真＝CUBEエンターテインメント）ミヨン

特に、「Love, Over 100℃」「Love, Only 100ml」というキャッチコピーが加わり、極端な温度差で表現されたミヨンの姿が新しいアルバムへの好奇心を刺激した。

なお、ミヨンの2ndソロミニアルバム『MY, Lover』は『MY』シリーズの2番目の物語で、愛をさまざまな視線から表現したアルバムだ。来る11月3日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。韓国の5人組女性アイドルグループi-dleの一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。