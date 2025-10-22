TBS野村彩也子アナ、ボディライン際立つノースリワンピ姿「似合ってる」「エレガント」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】TBSの野村彩也子アナウンサーが10月21日、自身のInstagramを更新。美しい腕が際立つノースリーブワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】父は野村萬斎 28歳TBSアナのボディライン際立つ姿
野村アナは「＃夏真っ盛りの写真を添えて」というハッシュタグとともに、ノースリーブのワンピース姿を公開。すらりとした腕の美しさと、タイトなワンピースでのボディラインが印象的なショットだが「衣替えしないと あとハレの日がくるといいな 季節の変わり目…束の間の秋を楽しみたいものです」と、服装とは逆にひしひしと秋を感じていることを綴っている。
この投稿に、ファンからは「お洒落」「エレガント」「めちゃめちゃ似合ってる」「美人」「肩のラインに目が釘付け」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆野村彩也子アナ「夏真っ盛り」のノースリーブ姿披露
◆野村彩也子アナの投稿に反響
