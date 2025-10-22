霜降り明星せいや、タクシー乗車中に高速道路で交通事故に遭っていた「死にかけた」「後続車来ていたら俺ら終わってた」
【モデルプレス＝2025/10/22】お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが10月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。交通事故に遭ったことを明かした。
【写真】霜降り明星せいやが公開した交通事故現場【閲覧注意】
せいやは「高速道路で交通事故に遭いました【閲覧注意】」と題した動画を公開。冒頭から「2人で死にかけたよな。ホンマに怖かってんけど…」と話し、朝から千葉方面にタクシーで向かっていたが「タクシーの運転手さんのハンドルが、キュキュキュって！USJのスパイダーマン・ザ・ライドみたいな」と、ジェスチャーを交えながら説明し、高速の分岐にある緩衝材（クッションドラム）にぶつかる事故に遭ったことを明かした。
当時の状況を振り返り「高速道路の真ん中で止まったんですよ、交通事故で」「人生で初めてやったんだけど、事故りました。後続車来ていたら俺ら終わってた」と語ったせいや。車も大きく揺れたそうで「ほんまにシートベルトしててよかった」と、シートベルトに助けられたことを熱弁し「シートベルト絶対にしましょう。身を持ってわかった。シートベルトなかったら、顔面から突っ込んでた」と視聴者に呼びかけた。
また、動画内では事故直後に撮影した現場の様子も公開。高速の分岐部分に置いてある緩衝材は大破し、破片は様々なところに散乱しており「これに正面衝突したんですよ」「ホンマにやばかった…」と振り返っていた。（modelpress編集部）
