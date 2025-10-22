ILLIT（提供写真）

写真拡大

【女子旅プレス＝2025/10/22】22日、5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が、ホテルブランド「BEB by 星野リゾート」のブランドアンバサダーに就任したことが発表された。

【写真】自然＆温泉の癒し旅！「星野リゾート　BEB5 軽井沢」宿泊レポ

◆ILLITがアンバサダー務める「BEB by 星野リゾート」とは


BEBは、「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとするカジュアルブランド。

24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」や、食物の持ち込み推奨、チェックアウト時間はだいたい11時など、縛られない自由な滞在を提案しており、現在国内3箇所（茨城県土浦市、長野県軽井沢、沖縄県瀬良垣）に展開している。

ブランドアンバサダーに就任したILLITは、既存の枠にとらわれず、自分たちだけの特別なストーリーを描いていくという意志を持つグループであり、BEBが提案する自由で自分らしい旅のスタイルと、ILLITのフレッシュで等身大の魅力が共鳴し、今回のコラボレーションが実現した。

◆ILLITが沖縄を楽しむ動画公開


アンバサダー就任を記念し、ILLITのメンバーが「BEB5沖縄瀬良垣」で沖縄リゾートを自由に楽しむ様子を撮影した撮り下ろし動画も公開。

メンバーがプライベートのようなリラックスした表情を見せながら、沖縄の美しい海やBEBのホテルステイを満喫する様子を通じて、仲間とルーズに過ごす旅の魅力を感じられる。また、特設サイトでは、ここでしか見られないILLITの撮り下ろし写真も順次公開していく。（女子旅プレス／modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】