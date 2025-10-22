山田花子「格安」手料理公開「美味しそう」「レシピ知りたい」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】お笑いタレントの山田花子が10月20日、自身のブログを更新。「格安」エビチリのほか、栄養満点の手料理を公開し話題となっている。
【写真】50歳吉本女性芸人「格安」家庭的な手料理
山田は「今日の晩ごはんは『エビチリ』子供用で辛くないよ」と綴り、写真を投稿。この日のメニューはメインのエビチリのほか、オクラ、ブロッコリー、小松菜とえのきの味噌汁と栄養満点のメニューとなっており「エビ料理は下処理が大変やけどお店で食べるより格安やから良いよね。高級中華より絶品よ」とも記している。
この投稿に「美味しそう」「栄養バランス最高」「辛くないエビチリのレシピ知りたい」などのコメントが集まっている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】50歳吉本女性芸人「格安」家庭的な手料理
◆山田花子「格安」エビチリ公開
山田は「今日の晩ごはんは『エビチリ』子供用で辛くないよ」と綴り、写真を投稿。この日のメニューはメインのエビチリのほか、オクラ、ブロッコリー、小松菜とえのきの味噌汁と栄養満点のメニューとなっており「エビ料理は下処理が大変やけどお店で食べるより格安やから良いよね。高級中華より絶品よ」とも記している。
◆山田花子の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「栄養バランス最高」「辛くないエビチリのレシピ知りたい」などのコメントが集まっている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】