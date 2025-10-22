東京マルイは、10月9日より10月15日にかけて4点のエアガンを再販した。

今回再販されたのは、次世代電動ガン「MP5 A5」、ガスブローバック「V10 ウルトラコンパクト ブラック」、エアーリボルバープロ（10才以上）「SAA.45 アーティラリー 5 1/2インチ ブラック」、ガスブローバック・Rシリーズ（14才以上推奨）「ハイキャパ D.O.R-R」の全4点。

本稿ではまとめて各製品のスペックなどを紹介していく。

10月9日分

「V10 ウルトラコンパクト ブラック」詳細

「SAA.45 アーティラリー 5 1/2インチ ブラック」詳細

「ハイキャパ D.O.R-R」詳細

10月15日分

「MP5 A5」詳細

価格：23,980円 全長：180mm 銃身長：74mm 重量：709g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：22＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：18,480円 全長：285mm 銃身長：70mm 重量：435g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12～0.2g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6発価格：16,280円 全長：220mm 銃身長：30mm 重量：823g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：82,280円 全長：500mm/660mm（ストック伸長時） 銃身長：229mm 重量：3,100g（空マガジン、バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー、MS•Li-Poバッテリー［スタンダードタイプ］ 装弾数：72発

