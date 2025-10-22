ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「真っ直ぐに」。プロレス観戦が趣味になり、最近会場に足を運ぶ頻度がますます上がっているというスーさん。会場に足しげく通うようになるうち、ある楽しみも増えたそうで――。

プロレス観戦の頻度が増え

プロレス観戦が趣味になってからおよそ5年。初期は月に1〜2回程度だったが、いまでは5〜6回、多い時は10回も会場に足を運ぶようになった。

頻度が上がったのは、観たい団体が増えたから。特定のインディー団体の興行を観るだけでは飽き足らず、あちこちに顔を出すうちにこうなった。演劇にたとえるなら、贔屓にしている劇団Ａの公演にゲスト出演していた劇団Ｂ所属の俳優が気になり、劇団Ｂを観に行くようになったら劇団Ｃの俳優に衝撃を受け劇団Ｃを……といったところ。好きなバンドが出るフェスに行ったらほかのグループも好きになって週に何度もライブハウスに足を運ぶようになったり、お笑いイベントに行ったら推しの漫才コンビ以外のお笑いトリオにハマって劇場へ観に行くようになったりするのと同じ。芋づる式だ。

競技スポーツや相撲と異なり、プロレスには特定の開催シーズンがない。よってシーズンオフもない。東京に住んでいる限り、一年中ほとんど毎日どこかで興行があるため、あとは自制心との闘いになる。私が石油王だったら仕事なんか辞めちゃって、すべての大会に足を運ぶようになるだろう。

会場に足しげく通うようになるうち、顔見知りもできた。地方の遠征先でも同じ人たちに会う。いつしか自然に会話を交わすようになり、いまでは顔なじみといったところ。楽しみが増えた。

団体を丸ごと応援している「箱推し」の人もいれば、特定の選手を応援している人もいる。団体Ａで知り合った人を団体Ｂの興行で見かけ、立ち話に花が咲くこともある。石油王はひとりもおらず、誰もが働きながらプロレス観戦を趣味にしている。

真っ直ぐに

プロレス興行のチケットは、決して安くはない。指定席で５０００円から８０００円、最前列ともなると1万円も珍しくない。大きな大会だと3万円以上することもある。月に何度も足を運ぶと、結構な額になるのだ。遠征ともなれば、交通費や宿泊代も馬鹿にならない。

それでも彼女・彼らは観戦する。指定席Ａで満足する私と異なり、たいてい最前列か2列目にいる。稼ぎの悪くない人たちなのだろうが、それにしてもだ。

私は彼女・彼らの楽しむことに貪欲な姿勢に感銘を受けている。モノの価値は自分だけのものさしで決めるのが一番美しいと常々思っており、それを実行に移している姿が、私の目にはとても眩しく映る。自分を幸せにするものがハッキリわかっている人たちだ。お金と時間を捻出し、全身全霊で味わう。なんと贅沢なことか。

子育てや介護に費やす時間が必要で、自分だけの幸せを追求するのは二の次になってしまう人もいるだろう。彼女・彼らにも趣味を最優先できない時期はあっただろうし、これから来ることになるのかもしれない。それでも、多数から幸せと見做（みな）される価値、たとえば一目で高級とわかる品を所有するとか、多数派が承認しやすいステイタスのために時間や労力を費やすといった選択をせず、自分だけの宝物にありったけの力を注ぐ姿は輝いている。ままならぬ日常があるからこそ、晴れの場はまばゆい光を湛える。大人の醍醐味だ。

「推し活」という言葉にもかなり手垢がついたが、自分の真っ直ぐな「好き」に正直であり、それを味わうために全力を尽くし、己の熱量を他者と比べないことこそが、その本質なのだろう。プロレス会場に行けば、そこには心強い先達がいる。

