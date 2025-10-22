《夜中に足がつって目が覚める》《歩いていてピキッと痛みが走る》など、ふくらはぎの激痛「こむら返り」は、いつも突然やってきます。「こむら返りは、血流の悪化とセンサー異常が原因です」と指摘する足専門の整形外科医・北城雅照さんは、【こむら返りリセット法】を考案。積極的に情報を発信し多くのファンから支持されている「ドクターまさてる」こと、北城雅照さんの著書『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】突然にやってくる激痛「こむら返り」のリセット法を伝授！足専門の整形外科医・北城雅照さん著書『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』

「こむら返りリセット法」を実践！

私が考案した、片足30秒のシンプルなメソッドである「こむら返りリセット法」は、全身の血流をよくすることを目的としています。

「健康のために歩きましょう！」と言われても、なかなか続けられませんよね。でも、場所も時間も問わないこのメソッドならば、片足30秒、両足で1分。

就寝前のルーティンとして習慣にすれば、こむら返りの悩みを解消してくれるだけでなく、ストレッチ効果と相まって、質の高い睡眠をもたらしてくれます。

もちろん、日常的にデスクワーク中やテレビを観ながらなど、空き時間に「ながら」でやっても構いません。

大切なのは、「こむら返りリセット法」を毎日の習慣としていくことです。

ヨガマットを敷く必要も、ダンベルを用意する必要もなし。

基本的に必要なのは、安定した体勢で座れるスペースだけ。

こむら返りが頻繁に起こるということは、足首が柔軟性を失って凝り固まり、それによって血流も悪くなっているということです。

まずは、足首の曲げ伸ばし――すなわち腱紡錘への伸縮刺激によって、血流をよくすることが、こむら返り対策の一丁目一番地となります。

まずは基本の「こむら返りリセット法」から！

それではさっそく、「椅子に座った場合」のやり方からお伝えします。

まずは、基本の姿勢をとるところからやってみましょう！

こむら返りリセット法スタートポジション

・椅子に深く座り、自然な姿勢をとる

・こむら返りがよく起こる足を前に出して、床から少しだけ浮かせる

このとき、足首の角度は90度前後にキープ



最初の動作

（1）つま先を伸ばすようなイメージで、足首をゆっくり「限界」まで寝かせる

（2）限界に達したら、すぐに（3）へと進む

ここで大切なのは、足首の関節を「可動域の限界（エンドポイント）まで動かす」こと。

これにより、腱紡錘にしっかりと”刺激”を入れ、センサーの誤作動、すなわちこむら返りが起こらないようにします。

ここが、本メソッドの最重要ポイントのひとつなので、必ず実践してください。



ふくらはぎの筋肉を触ってみる

なお、足首を限界まで動かせているかどうかは、ふくらはぎの筋肉を触ってみればわかります。ここに力が入っていれば、しっかりと動かせている証拠です。

ただし、ここでつま先を伸ばしたままキープしないように要注意。

なぜなら、この状態はこむら返りが起こりやすい姿勢でもあるからです。だからこそ「すぐに（3）へと進む」なのです。

足首の関節を手前に限界まで曲げる

（3） ゆっくりと「5秒」数えながら、足首を手前に起こしていく

（4）つま先を手前側に引き込むイメージで、足首を「限界」まで曲げる

（5） 限界に達したら、すぐに（6）へと進む

1・2・3・4・5……と頭のなかで数えながら、曲げられる限界いっぱいまで、足首をゆっくり手前側に起こしていきましょう。

ふくらはぎの筋肉に力が入っているのを自覚できるはずです。

なお、こちらも足首が曲がった状態をキープしないことが鉄則です。

足首の関節を再び限界まで伸ばす

（6）ゆっくりと「5秒」数えながら、足首を寝かせていく

（7）つま先を伸ばすようなイメージで、足首を「限界」まで寝かせる

（8）以降は、（3）（4）（5）と（6）（7）を交互に3回くり返す（これで1セット）

（9）足を入れ替えて、同様の手順を踏む

足首を寝かせる動きも、起こす動きも、足首を動かす方向が違うだけで要領は変わりません。



どちらも同様に「エンドポイント」までしっかり行ってください。

つま先をピンと伸ばす動きも、曲げる動きも、どちらもその状態をキープしないという鉄則も変わりません。

この 「曲げる→伸ばす」 という動作を3回くり返して1セットで、所要時間は片足で30秒程度でしょうか。

両足でも1分前後で終わります。



毎日の習慣に取り入れる

文章で解説すると、少し難しく感じるかもしれませんが、要するに「足首を曲げたり伸ばしたりしているだけ」。ポイントさえわかれば、とても簡単です。

夜、寝床に就く前や、テレビを観ながら、仕事の合間になど、毎日の習慣に取り入れてみてください。



以上が「椅子に座った状態」での解説となりますが、上記に掲載したイラストのように「床にお尻をついた姿勢」 でも行えます。

どちらを選んでも効果は変わりませんので、やりやすいほうを選んでください。

ただし、床にお尻をついた姿勢でやる場合は、バランスを崩して後ろ側に転倒しないように、「両手を後ろについた姿勢」で始めることをおすすめします。

※本稿は『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』（アスコム）の一部を再編集したものです。