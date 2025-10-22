ウクライナ出身の人気歌手が来日し、都内の小学校で平和について考える特別授業を行いました。

都内の小学校で歌を披露するウクライナ出身の人気歌手ジェリー・ヘイルさん（29）。SNSのフォロワー数は100万人を超えます。

ジェリーさんはきょうから都内で開催される「ウクライナ地雷対策会議」のアンバサダーとして来日。ロシアによる侵攻が続くなか、日本の子どもたちに特別授業を行いました。

ウクライナ出身の歌手 ジェリー・ヘイルさん

「ウクライナから地雷を除去することがなぜ大事なのかを広めることが非常に重要です」

ロシアの侵攻により増加している地雷の除去なしには、ウクライナの復興は実現しないといいます。授業を受けた子どもたちは…

授業をうけた子ども

「早く戦争が終わってほしいというのが一番ですけど、戦争が終わっても地雷は残されたままかもしれないので、地雷とか全部なくしてほしいです」

「あと80年かけたら地雷が（すべて）撤去されるということだったので、そうしたら私が大人になったころにウクライナとかに行って、地雷撤去とか手伝えたりするんじゃないかなと思いました」

ジェリーさんは最後に「歴史や文化を通してウクライナのことを学び、ウクライナのことをもっと発信してほしい」と呼びかけました。