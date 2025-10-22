1989年に漫画家デビュー、その後、膠原病と闘いながら、作家・歌手・画家としても活動しているさかもと未明さんは、子どもの頃から大の映画好き。古今東西のさまざまな作品について、愛をこめて語りつくします！（写真・イラスト：筆者）

「普通の人」に収まらない容姿

彼の顔は少し歪んでいる。少なくとも美男子ではないのだろう。が、いい意味でも悪い意味でも一度見たら忘れられない。向かって右側の額が広く、右目は左目のやや斜め下に位置する。よってシンメトリーでない顔は歪んで見えるのだ。彫りは深く、深く暗い影が、異様に光るブルーグレーの瞳を囲んでいる。その目力の強いことといったら!

アンソニー・ホプキンスの顔は、純粋すぎて生きるのが下手な若者や、ストイックな執事、聖職者、あるいは冷酷無比な殺人者や異常者の役によく似あう。要するに「普通の人」に収まらない容姿。その肉体に天才的と称される演技力が宿り、「常軌を逸した」キャラクター造形を可能にした。かの『羊たちの沈黙』における、レクター博士のような。

アンソニー・ホプキンスはウェールズの港町のパン屋の息子だった。いじめられっ子は若者になると演劇に生きる道を見出し、成功。遂に「knight」の称号を授けられ、「Sir・アンソニー・ホプキンス」と呼ばれるようになった。

彼自身が伝説で文化財と言える存在になれたのは、彼が「アスペルガー症候群」を抱えていることと無関係ではないだろう。普通と違う精神を持つからこそ、あのハンニバル・レクターを演じきれた気がする。

アンソニー・ホプキンスの毒と魅力にやられた

さて、『羊たちの沈黙』のハンニバル・レクターが世に衝撃を与えたのは1991年。34年も前なのだ。今回こちらを紹介するのは、私が見そびれていたからでもある。

私は怖がりで、そもそもホラー系は見ない。よってホラー的要素が話題となったこのシリーズには腰が引けたし、蛾も大嫌いなので、ジョディー・フォスターの唇に蛾が止まっているポスターにはドン引き。ぞっとした。

でもこの夏遂に『羊たちの沈黙』を見てしまったのが運のつき。私は、サー・アンソニー・ホプキンスの毒と魅力にやられてしまい、2日間で『ハンニバル』シリーズ4作品(ギャスパー・ウリエルがハンニバル・レクターを演じた『ハンニバル・ライジング』を含む)を一気見。さらに手に入る限りのアンソニー作品を取り寄せてしまったのだ。

私はその時やっと、『エレファント・マン』の医師役がアンソニーだったと気づく。しかし、レクターの方が断然いい!! 『エレファント・マン』は3回見たのに、アンソニーが出ていることさえ気づかなかったよ。(涙)

まさにレクター博士はアンソニーの当たり役。彼はこの役によって、蛹から蛾が飛び立つごとく役者として変貌を遂げ、世界にその名を響かせた。兎にも角にもレクター以降のアンソニーの存在感たるや半端ない。まさに彼はレクター役によって「化けた」のである。

トイレに行くこともできない面白さ

『羊たちの沈黙』は34年も前の作品だが、今見ても斬新極まりない。「えっ、食人?カニバリズム?皮を剥ぐ猟奇殺人?」

いかにも恐ろしげな場面や言葉が並びアンソニーのキレッキレの演技に度肝を抜かれて、トイレに行くこともできない面白さ。恐ろしい場面ばかり見せられたはずなのに、観終わってから「レクター博士、彼は何物? 彼に会いたい!!」と、ほぼレクター博士に恋愛状態になってしまった。

そしてアンソニーについて調べると、彼が役者であるだけでなく、画家であり作曲家であると知る。しかもオーケストラ編曲して、アンドレ・リュウの指揮で、大劇場で演奏されたりしている。この動画はYouTubeで簡単に検索できるので、ぜひご覧いただきたい。アンソニー・ホプキンスとは要するに、「天才」ということなのだろう。

しかし、最近開設された彼のインスタグラムを見れば、楽しそうに踊る老人、粋な仲間と音楽やダンスを楽しむ様子、孫に絵を教える実に穏やかな姿が投稿されている。そこにハンニバルの面影は全くない。映画とは違うこの「普通」さが、さらに彼の魅力を引き立てているのかもしれない。

極めて複雑なキャラクター

さて、猟奇的な面ばかり目立つ「レクター博士」だが、そのキャラクターは極めて複雑。音楽や文学をこよなく愛するインテリであるのは勿論、料理人としても一級だし、嗅覚は調香師レベル。タキシードなどの着こなしも見事で、「さすがSirの称号をもつ役者の役作り」と、唸ってしまう。レクター博士の殺人には、ある種の流儀と美学を感じるし、映画における音楽の使い方の巧みなことといったら!

たとえば『RED DRAGON』の残酷極まりない殺人シーンでは、グレン・グールドによるバッハ前奏曲が流れる。その時、私たちは何か神聖な儀式を見ているような気持ちにさせられるのである。人が惨殺されて罪人のようにはらわたを切り裂かれ、ベランダから吊り下げられているのですよ?? そして世界中の度肝を抜いたのは、『ハンニバル』のクライマックスお食事シーン。

皆さんの楽しみを奪わないため詳しくは語らないが、彼が料理するものは、想像を絶するものである。しかしそれを彼は、タキシードで正装し、実に優雅に料理してふるまう。悪趣味極まりないが、ここまで行くと、監督や脚本家の想像力に敬意を感じないではいられなかった。そして、この宴の後のレクターは、クラリス(ジュリアン・ムーア)への「純愛」としか言いようのない行動に出る…。

とにかく「レクター博士シリーズ」は「見ないでは死ねない」映画。アンソニーは彼の中に、私たちの中にもある「善と悪」を見事に融合させ、演じつくした。だからハンニバル・レクター博士は、恐れられながらも世界中のファンの心をとらえたのだろう。

グロやスプラッターが苦手な人には厳しいかもしれないが、それ以上の知的満足と感動を与えてくれる作品だと言い添えておきたい。

暖かい演技のアンソニー

さて、『羊たちの沈黙』のヒットの後『ハンニバル』制作までには10年の歳月が流れ、その間にアンソニーは『ハワーズ・エンド』やカズオ・イシグロ原作の『日の名残り』といった文芸作品に出演、レクターとは全く違う人物を演じている。ことに『日の名残り』の執事役のすばらしさと言ったら!!

「私も、こんな人好きになる。何故スティーブンス(アンソニー・ホプキンス)はあの時ミス・ケントン(エマ・トンプソン)と結婚しなかったの!!」と、地団駄を踏みたくなるくらい、魅力的な主人公。エマの演技も脚本も素晴らしく、私はすっかりエマの気持ちに入り込んで、最後は号泣しちゃいました。

こちらはどんな女性でも、いや男性でも、ジーンと来ること必見。こういう暖かい演技のアンソニーは、『アトランティスの心』などでも楽しめます。また、若い頃のホプキンスの魅力なら、『マジック』(1979年)をどうぞ。こちらは珍しいラヴ・シーンもあり!

現在アンソニーは87歳だが、現役感満載。最近の作品では2019年の教皇ベネディクト16世を演じた『2人のローマ教皇』が秀逸。そして2020年公開の、認知症で過去の記憶と現実の境界が混濁していく老父を演じた『ファーザー』では、史上最高齢での「主演男優賞」を獲得している。こんな87歳、最高である。奥様が本当にうらやましい!!

60年生きてきて、「追っかけしたい!!」と思う俳優に出会ったのは彼が初めて。「ジジイ・マニア」の魂を激しく揺り動かしていただいたのでございます（感涙）！もしも彼にインタビューできる企画ございましたら、ぜひ振ってくださいませ〜！