「間違いのない脚線美！」山田優、超ミニ丈から圧巻の美脚を披露「脚、ムキムキ」「何着ても似合うってすごい！」
モデルで俳優の山田優さんは10月20日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】山田優の美脚際立つ姿
「ブーツかわいいです」山田さんは「きゅうに寒くなってきましたね」とつづり、5枚の写真を載せています。真っ白なワンピースに身を包み、黒いロングブーツを着用した姿です。黒いサングラスや真っ赤な口紅が映えています。また、ワンピースからは抜群のスタイルと美脚が目を引きます。
コメントでは「可愛いフリルでよく似合ってる」「何着ても似合うってすごい！」「かわゆすーー！」「山田優様めっちゃカッコ可愛いです、美しすぎる」「変わらず美し『優』様」「ブーツかわいいです」「脚、ムキムキ」「間違いのない脚線美！」と、絶賛の声が集まりました。
美しいモデル姿を披露13日には「単独ウィメンズ ウェア ショーのルックを着用させていただきました!!」とつづり、白で統一された衣装姿を披露した山田さん。圧巻のスタイルのモデルショットです。今後もどのような美しい姿を見せてくれるのか楽しみですね。(文:鎌田 弘)
