菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第4話が10月22日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。

1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。

菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。





主題歌はYOASOBIの『劇上』。音楽は得田真裕さん。

＊以下、10月22日放送回のネタバレを含みます。

第4話あらすじ

WS劇場では久部三成（菅田将暉）による「夏の夜の夢」の初日公演を翌日に控え、倖田リカ（二階堂ふみ）、蓬莱省吾（神木隆之介）らが追い込み準備に追われていた。

「で、明日はうまく行くの？」とリカに訊かれた久部。

自信いっぱいに「もちろん」と断言する。



その頃、八分神社の社務所には神社本庁の清原（坂東新悟）が来ていた。

樹里は我慢の限界

風紀が乱れ、我慢の限界に達している巫女の樹里（浜辺美波）は「一日も早く出て行きたいんです」と清原に懇願する。

出て行けば八分神社は廃社になるという清原の言葉に神主の論平（坂東彌十郎）は肩を落とす。

すると清原は「街も変わりつつあるし、もう少し頑張ってみたらどうか」と「夏の夜の夢」のチラシを取り出す。

「楽しみにしているんです」とはしゃぐ論平に対し、樹里は「シェイクスピアへの冒涜です！」と声を荒げる。