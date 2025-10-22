好き＆行ってみたい「東京都の紅葉スポット」ランキング！ 2位「高尾山」を抑えた1位は？【2025年調査】
街の木々が少しずつ色づき始める季節。喧騒（けんそう）な場所が多い都内でも、静けさを感じる庭園や黄金色の並木道が点在し、都心から少し足を延ばせば山々を染める壮大な景観を望めることも。
All About ニュース編集部は10月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「紅葉スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「東京都の紅葉スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「ケーブルカーに乗って紅葉を見てみたいから」（40代女性／兵庫県）、「たまに野生のリス等が見れて自然と触れ合いながら紅葉が楽しめる」（40代女性／東京都）、「東京っぽくない山の紅葉を見たい」（40代男性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「SNSでよく見かけ、ライトアップなどがとても綺麗だから」（20代女性／東京都）、「壮大ないちょう並木が秋に黄金色に染まり、写真映えも抜群だから」（20代女性／東京都）、「フォトスポットにもなるし、ブライダルにイチョウ並木と撮影したりしていて好きです」（40代女性／長崎県）といった声がありました。
2位：高尾山／58票2位は「高尾山」でした。都心から電車で1時間ほどで行ける自然豊かな高尾山は、紅葉の季節になると一面が赤や黄に染まり、多くの登山客でにぎわいます。ケーブルカーやリフトから見下ろす紅葉の景色は格別で、気軽に絶景を楽しめるのが魅力です。山頂からは富士山や都心の街並みも望め、秋の澄んだ空気の中で自然と都会のコントラストを感じられるスポットとして人気を集めています。
回答者からは「ケーブルカーに乗って紅葉を見てみたいから」（40代女性／兵庫県）、「たまに野生のリス等が見れて自然と触れ合いながら紅葉が楽しめる」（40代女性／東京都）、「東京っぽくない山の紅葉を見たい」（40代男性／大阪府）などのコメントがありました。
1位：明治神宮外苑いちょう並木／107票1位は「明治神宮外苑いちょう並木」でした。青山通りから続く明治神宮外苑のいちょう並木は、東京を代表する秋の風物詩。黄金色に輝く約300mの並木道は、まるで映画のワンシーンのような美しさで、多くの人々を魅了します。都心にありながらも落ち着いた雰囲気を保ち、散歩や写真撮影を楽しむ人で毎年にぎわう名所です。光を受けて輝くいちょうのトンネルは、東京の秋を象徴する風景として長く愛されています。
回答者のコメントを見ると「SNSでよく見かけ、ライトアップなどがとても綺麗だから」（20代女性／東京都）、「壮大ないちょう並木が秋に黄金色に染まり、写真映えも抜群だから」（20代女性／東京都）、「フォトスポットにもなるし、ブライダルにイチョウ並木と撮影したりしていて好きです」（40代女性／長崎県）といった声がありました。
