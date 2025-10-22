水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第2話「死して償え〜白骨は語る！右京の奇策」がが10月22日、拡大スペシャルで放送される。

【写真】考え込む右京

ゲスト出演は、片岡鶴太郎さん、阿知波悟美さん、細川直美さん、しゅはまはるみさん、青柳尊哉さん、余貴美子さん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、10月22日放送回のネタバレを含みます。



第２話あらすじ

杉下右京（水谷豊）は、瀧澤家の納屋から、かなり年季が入っていると思われる人骨を発見し、捜査一課に通報する。

瀧澤青竜（片岡鶴太郎）、美沙子（阿知波悟美）、呉竜（青柳尊哉）が集められ、事情聴取が行われた。



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

呉竜が「洗いざらいしゃべる」と言って、経緯を語り出した。

その後、青蘭（しゅはまはるみ）も含めて、警察での事情聴取が行われるが、一同に悪びれる様子はなかった。

右京が動く

亀山美和子（鈴木砂羽）は、野々宮恵子（細川直美）とともに瀧澤一家を直撃。

死刑判決を受けている田埜井肇（菅原卓磨）の事件と、今回の白骨発見を結び付けた報道をマスコミに促す。

一連の状況は、検事総長の臥龍岡詩子（余貴美子）も注視していた。

そんな中、右京は、呉竜の“自白”自体に信ぴょう性がないと感じているようで、青竜たちにある罠を仕掛けるため動いていた。