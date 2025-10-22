木村拓哉＆工藤静香の長女・Cocomi、「勢い」で購入したミニスカから美脚を披露！ 「盛れすぎている」
俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの長女で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは10月21日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露しました。
18日の投稿でも、同じコーディネートを披露したCocomiさん。「帰ってきたらお出迎えしてくれました」とつづり、愛犬たちに囲まれる様子を公開しています。なお、こちらの写真は「カメラマンは、ばばちゃんです。（祖母）」と、祖母が撮影したことを明かしました。
【写真】Cocomiの「盛れすぎている」美脚
祖母撮影の写真もCocomiさんは「盛れすぎている」とつづり、4枚の写真を投稿。1、2枚目は、緑色のニットセーターに黒いミニスカートとブーツを合わせた自身のソロショットです。スラリとした脚の美しさが際立っています。また3、4枚目には「最後の2枚はボール投げて欲しいビビです」と説明し、愛犬を載せました。
「太ももがスースーする」Cocomiさんは、5日の投稿で「今年の秋はスカート履こうかな、なんて思い、勢いで買ってしまいました」と、このミニスカートを購入したことを報告。「太ももがスースーする。。。でも可愛い。。。 ほぼ毎日ジーンズなのでドキドキしますね」と、感想もつづっていました。今後もお気に入りのミニスカート姿を見ることができるかもしれませんね。
(文:堀井 ユウ)