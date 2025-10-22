ドトール×ポチャッコ「福袋2026」発売決定！ A4が入るトートバッグや限定グッズがセットに
「ドトールコーヒーショップ」は、サンリオキャラクターズのポチャッコとコラボした「福袋2026」を、12月26日（金）から全国の店舗で発売。これに先駆け、10月24日（金）より順次店頭にて予約を開始する。
【写真】ユニフォーム姿のポチャッコぬいぐるみもかわいい！ 「福袋2026」詳細
■オンライン限定福袋も登場
今回登場する「福袋2026」は、「ドトールコーヒーショップ」のユニフォームを着たポチャッコをあしらったオリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」2種類と、最大32％OFFでコーヒーが楽しめるお得なセットを用意。
数量限定の「オリジナルバッグセット」は、「オリジナルトートバッグ」の中に「オリジナルぬいぐるみ」、「オリジナル巾着」、「ドリップカフェ マイルドブレンド 30パック」、「コーヒーチケット 8枚」を詰め合わせた1万1000円の福袋と、同デザインのトートバッグにマスコットチャーム、ドリップカフェ15パック、コーヒーチケット4枚を組み合わせた6000円の福袋がラインナップにそろう。
また、こだわりのコーヒーを最大32％OFFで楽しめる「コーヒー豆セット」3種類と「ドリップカフェセット」4種類も用意。なお、全てのセットにポチャッコとコラボレーションした「シャカシャカキーホルダー」、「マグネットクリップ」、「付箋セット」の3種類のうちいずれか1種類がランダムで付いてくる。
さらに今年は、公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」限定のセット2種類を、合計300セット限定で展開。トートバッグ、巾着に加えてオリジナルグッズが3種類のうち1種類付いてくる6000円のセットで、予約受付は10月24日（金）10時00分より開始される（いずれも価格は税込み）。
【写真】ユニフォーム姿のポチャッコぬいぐるみもかわいい！ 「福袋2026」詳細
■オンライン限定福袋も登場
今回登場する「福袋2026」は、「ドトールコーヒーショップ」のユニフォームを着たポチャッコをあしらったオリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」2種類と、最大32％OFFでコーヒーが楽しめるお得なセットを用意。
また、こだわりのコーヒーを最大32％OFFで楽しめる「コーヒー豆セット」3種類と「ドリップカフェセット」4種類も用意。なお、全てのセットにポチャッコとコラボレーションした「シャカシャカキーホルダー」、「マグネットクリップ」、「付箋セット」の3種類のうちいずれか1種類がランダムで付いてくる。
さらに今年は、公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」限定のセット2種類を、合計300セット限定で展開。トートバッグ、巾着に加えてオリジナルグッズが3種類のうち1種類付いてくる6000円のセットで、予約受付は10月24日（金）10時00分より開始される（いずれも価格は税込み）。