国内初のTWICE“ドローン＆花火ショー”開催決定 富士急ハイランドでのキャンペーンのファイナルイベントとして実施
山梨・富士急ハイランドにて展開されている、多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのキャンペーン『TWICE LOVELYS×GiGOキャンペーン 2025』が、11月2日と3日の2日間にわたってファイナルイベントを開催する。目玉となるのは、国内初の試みとなるTWICEの楽曲と連動した“ドローン＆花火ショー”だ。
【写真】スペシャル仕様！撮りおろしのTWICE入場者プレゼント
イベントタイトルは『TWICE LOVELYSドローン＆花火ショー』。TWICEの世界観を空と音で体感できる、特別な2日間となる。開催は午後6時から約15分間の予定で、会場内のセントラルパーク芝生広場を中心に無料で観覧できる。富士急ハイランドは入園料が無料（アトラクションは別料金）であるため、来園者は誰でもショーを楽しめる。
10月29日からは「TWICE LOVELYSと一緒に写真が撮れるフォトスポット」が登場。さらに、コラボポップコーンやノベルティ付きドリンクも販売される。GiGO富士急ハイランドでは、限定の景品も登場している。
