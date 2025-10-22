釈由美子、9歳長男と“ラブラブ”親子2ショット 『ゴジラ迎撃作戦』満喫を報告
俳優の釈由美子（47）が21日、自身のインスタグラムを更新。長男（9）をバックハグした親子2ショットを公開した。
【写真】「家族で遊びに…」釈由美子&9歳長男の親子2ショット
「先日のお休みに兵庫県淡路島にある『ニジゲンノモリ ゴジラ迎撃作戦』に家族で遊びに行ってきました」と書き出し、国立ゴジラ淡路島研究センターの看板前で長男との仲むつまじい親子2ショットを披露している。
「今回2回目の訪問になりますが 前回よりもさらにゴジラ熱が高まった息子は、この日をずっと楽しみにしていました」とつづり、迫力があるモニュメントや展示物を見つめる長男の姿をアップ。
02 年製作の「ゴジラ×メカゴジラ」に主演している釈は「家城茜としても、あの現場の熱量とロマンを思い出して胸が熱くなりました」と当時を懐かしんでいた。
釈は2015年10月に一般男性と結婚。16年6月に第1子長男を出産した。
