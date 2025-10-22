ÀîÅç³¤²Ù¡ÖÉÛ°ú¤ÎÂì¤ÈÅ¸Ë¾Âæ¤Ø¡×ÉñÂæµÙ±éÆü¤Ë¿À¸Í¤òËþµÊ¡ª¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¡È¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«
¡¡½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿À¸Í¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¡ÖÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡×¤ò¸ø±éÃæ¤ÎÀîÅç¡£16Æü¤ËÊ¼¸Ë¸ø±é¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤éÅìµþ¸ø±é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÊ¼¸Ë¸ø±é¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÆü¤ÎµÙ±éÆü¤ËÉñÂæ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÉÛ°ú¤ÎÂì¤ÈÅ¸Ë¾Âæ¤Ø¤ª½Ð¤«¤±¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº´Æ£Î´ÂÀ¤µ¤ó¡¢Èø¾å´²Ç·¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶¦±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ë¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Ç´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËÜÊª¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ø±é¤Ç¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿À¸Í¤Î·Ê¿§¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£