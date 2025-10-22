超常現象研究家・秋山眞人の超能力育成プロジェクトに応募した選抜者たちが『念力（サイコキネシス）』を使うことにチャレンジ。驚異の成功率を弾き出した。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

超常現象研究家・秋山眞人の「日本を救える超能力者を育てたい」という言葉を受け、番組では超能力者を育成する特別企画『秋山眞人のプロジェクトE』を始動した。そんな秋山の“超能力を覚醒させる1週間の合宿”に参加したいと、170人もの芸能人がプロジェクトに応募。秋山はエントリーシートに目を通し、その中から40人をオーディション会場に招いた。

まずはスプーンを使って選抜者たちの『念力（サイコキネシス）』の資質を見ることに。おでこにスプーンをかざし第三の目に意識を集中して念力を送る選抜者たちの中、1人の女性がさっそくスプーン曲げに成功した。それを皮切りに「曲がりました」と次々に手が上がり、ほんの5分ほどの間に40人中10人が成功。スプーン曲げの成功率は25％にも及び、平均的な成功率10％よりも選抜者たちは高い確率を弾き出した。秋山はその様子に「念力の才能があるかも」とコメントした。

そしてスタジオでは秋山から「素質あると思ってた」と言われた井戸田潤（スピードワゴン）がスプーン曲げに挑戦することに。果たして井戸田は成功なるのか…？