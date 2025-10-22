¡È¸µBiSH¡É¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¤¬ÅªÃæ¡Ö°¤¤ÃÎ¤é¤»¤Î¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µBiSH¤Î¥â¥â¥³¥°¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬¡¢¼«¿È¤¬»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡Ø¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤Ï¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ôÎß·×380Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ·Ï¿Íµ¤YouTuber Naokiman¤Î½é´§ÈÖÁÈ¡£Naokiman¤Î¤â¤È¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ¹¥¤¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢ºòº£ÏÃÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î±½¤ò¡È°¦¤È¥í¥Þ¥ó¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤À¡£
¡¡10·î21ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µBiSH¤Î¥â¥â¥³¥°¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Naokiman¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¨¤§¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢¡ÖÅö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥â¥â¥³¥°¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤éÅöÆüÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÇÀê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°¤¤ÃÎ¤é¤»¡×¤Î¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¥É¥¿¥¥ã¥ó¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¤Ï¡Ö¤ó¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥â¥â¥³¥°¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿®¤¸¹þ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£