ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（３６）は２１日（日本時間２２日）にオンラインで会見し、両親の母国カナダで開催されるブルージェイズとのワールドシリーズについて語った。ＷＢＣにはカナダ代表として出場している。

「ＷＢＣのときみたいにカナダのファンが僕を応援してくれるかは分からないけど、すごく特別だよ」

前日のブルージェイズは１―３の７回一死一、二塁でスプリンガーが逆転３ランを放ち、３２年ぶりのＷＳ進出を決めた。父と亡くなった母はともにオンタリオ州出身だという。

「本当に特別だったと思う。ひとつの国全体が１チームを応援している姿って、すごいこと。球団も本当に投資してきたし、ビジターロッカーまで改装していた。３０年以上ぶりのワールドシリーズ進出で、街全体が歓喜に包まれている。家族がカナダ出身ということもあって、そういう瞬間を見るのは感慨深い」

ア・リーグ最高勝率のブルージェイズはポストシーズンでいずれもトップの打率２割９分６厘、２０本塁打、７１得点と破壊力抜群だ。

「彼らは本当に素晴らしいポストシーズンを過ごしているし、あのスプリンガーのホームランも、ブラディ（ゲレロ）の涙も、国中が忘れられない光景だと思う。とてもいいシリーズになるよ。楽しみだ」

昨年のヤンキースとのＷＳでは第１戦に逆転サヨナラ満塁弾を放ち、打率３割、４本塁打、１２打点でＭＶＰに輝いた。再現に期待だ。