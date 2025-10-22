全国高校サッカー選手権静岡県大会の決勝トーナメント（Ｔ）が２５日にスタート。１６校が参加し、１１月１５日にアイスタ日本平で決勝戦が行われる。

第２シードの常葉大橘は１次Ｔの３回戦から出場。浜松聖星との初戦（今月１１日）を１２―２、続く磐田北との４回戦（同１８日）を６―１で制し、８年連続で決勝Ｔに進出した。計１８得点は、１次Ｔを勝ち抜いた１０校の中で最多だ。２５日の１回戦（浜松開誠館総合Ｇ）では、同じ県Ａリーグに所属する磐田東とぶつかる。

注目は左サイドハーフを務める、１年生の小柳希碧（のあ）だ。浜松聖星戦でチームトップの４ゴール。続く磐田北戦も１点を挙げている。得意のドリブルで攻め上がっていく姿に、新井裕二監督は「攻撃にアクセントをつけてくれる」と高く評価する。

県選抜メンバーとして臨んだ、１０月上旬の国民スポーツ大会（滋賀）でも活躍しており、愛媛との準決勝では０―０の後半途中から出場し、決勝ゴールを決めた。

もっとも、大会後にチームに戻ってからは「落ち込んでいた」と指揮官は苦笑する。決勝戦で東京に敗れて目標の日本一に届かず。「トータルの出場時間も短かった」と小柳は振り返る。短期決戦の疲労もあったという。

だが、浜松聖星戦で「調子が戻ってきました」と背番号２５は元気いっぱいだ。決勝Ｔに向けて「静岡学園や藤枝東といった強豪校を相手に、得意のドリブルを見せたい」と燃えている。まずは磐田東戦。左サイドから小柳がチャンスを作り出す。（里見 祐司）