２２日（水）は「１２月上旬並み」の寒さ

２２日（水）午前１１時現在、東京13.5℃、横浜13.4℃、さいたま14.2℃と急に寒くなり、今シーズン一番の寒さになっています。

２３日（水）の予想最高気温は

東京１４℃（前日比-３）１２月上旬並み

横浜１３℃（前日比-５）１２月上旬並み

さいたま１５℃（前日比-２）１１月下旬並み

と、雨のため気温が上がらない予想で、冬の時期によく使う「時雨（しぐれ）」の天気となっています。

■寒さの原因は『秋雨前線』

日本の南の海上に秋雨前線があって、太平洋側の地域で雨が降っています。また日本の東の海上にある〈高気圧〉から流れ込む、冷たい北東からの風のため、気温が低くなっています。

■あす２３日（木）は『天気回復』

秋雨前線は、あす２３日（木）には本州から少し離れ、天気は回復に向かい気温も戻るでしょう。しかし北東からの冷たい風は吹き続けるため、風をヒンヤリ感じそうです。

雨のシミュレーション（３０分ごと）

強く降るようなことはなく、シトシトと冷たい雨が続きそうです。気温も上がらないため冬用のコートで出かけましょう。画像で確認できます。

